Ворог обстріляв Запорізьку область: одна людина загинула та ще п'ятеро отримали поранення

Унаслідок обстрілів Запорізької області один житель загинув і ще п’ятеро осіб отримали поранення. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

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Ворог здійснив 481 удар по 11 населених пунктах, зокрема, по Таврійському та Гуляйполю, використовуючи авіацію, дрони та артилерію.

За добу було атаковано 290 безпілотників, які вражали населені пункти на південь від Запоріжжя, зокрема Червонодніпровку, Новотроїцьке, Камʼянське, Гуляйполе та інші. Також два обстріли з РСЗВ накрили Новодарівку та Щербаки. Артилерія здійснила 173 удари по різних територіях області, пошкодивши приватні будинки та господарські споруди.

На жаль, через ворожу агресію одна людина загинула та ще двоє отримали поранення.

Також під час ранкового удару по селі Омельник, застосування касетних боєприпасів призвело до часткових руйнувань будівель. Три людини, серед яких жінка та двоє чоловіків, отримали травми. Їм була надана медична допомога.

Війська рф завдали 11 ударів по Степногірську Запорізької області: пошкоджено приватні будинки