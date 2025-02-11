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15 березня, 19:03 • 131412 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 190085 перегляди

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15 березня, 13:22 • 153038 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

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Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Ворог обстріляв Запорізьку область: одна людина загинула та ще п'ятеро отримали поранення

Ворог обстріляв Запорізьку область: одна людина загинула та ще п'ятеро отримали поранення

Київ • УНН

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Ворожі війська здійснили 481 удар по 11 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів один місцевий житель загинув, п'ятеро отримали поранення.

Унаслідок обстрілів Запорізької області один житель загинув і ще п’ятеро осіб отримали поранення. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Ворог здійснив 481 удар по 11 населених пунктах, зокрема, по Таврійському та Гуляйполю, використовуючи авіацію, дрони та артилерію.

За добу було атаковано 290 безпілотників, які вражали населені пункти на південь від Запоріжжя, зокрема Червонодніпровку, Новотроїцьке, Камʼянське, Гуляйполе та інші. Також два обстріли з РСЗВ накрили Новодарівку та Щербаки. Артилерія здійснила 173 удари по різних територіях області, пошкодивши приватні будинки та господарські споруди.

На жаль, через ворожу агресію одна людина загинула та ще двоє отримали поранення.

Також під час ранкового удару по селі Омельник, застосування касетних боєприпасів призвело до часткових руйнувань будівель. Три людини, серед яких жінка та двоє чоловіків, отримали травми. Їм була надана медична допомога.

Війська рф завдали 11 ударів по Степногірську Запорізької області: пошкоджено приватні будинки09.02.25, 18:55 • 32562 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
reaktyvna-systema-zalpovoho-vohniuРеактивна система залпового вогню
zaporizhzhiaЗапоріжжя

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