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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
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24 мая 2024, 06:14  •  254249 просмотра

Враг обстрелял приграничье Черниговщины из артиллерии и минометов: прозвучало 35 взрывов

Российские войска обстреляли приграничье Черниговской области из артиллерии и минометов, зафиксировано 35 взрывов в трех общинах.

Война •   •  3601 просмотра
Враг обстрелял приграничье Черниговщины из артиллерии и минометов: прозвучало 35 взрывов

Более 250 тысяч гектаров: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили участники АТО и члены семей погибших

С октября 2014 года участники АТО и члены семей погибших украинских воинов получили 263 тысячи гектаров земли, или 180 тысяч земельных участков, по данным Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Общество •   •  19204 просмотра
Эксклюзив
Более 250 тысяч гектаров: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили участники АТО и члены семей погибших

Армия рф ночью и утром обстреляла Сумскую область из артиллерии и минометов: 12 взрывов

россияне обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области Украины из артиллерии и минометов, зафиксировано 12 взрывов в Белопольской, Краснопольской и Эсманьской громадах.

Война •   •  7889 просмотра
Армия рф ночью и утром обстреляла Сумскую область из артиллерии и минометов: 12 взрывов

Евлаш: россияне практикуют использование "холостых" самолетов для массовки

россияне практикуют использование "холостых" самолетов, когда во время массированных взлетов МиГов на самом деле ракеты несут не все истребители.

Война •   •  7438 просмотра
Евлаш: россияне практикуют использование "холостых" самолетов для массовки

Минэнерго предложило использовать дифференцированный подход для расчета повышения тарифов

Министерство энергетики предлагает ввести дифференцированный подход к повышению тарифов на электроэнергию, в то же время это требует утверждения правительством.

Экономика •   •  9066 просмотра
Минэнерго предложило использовать дифференцированный подход для расчета повышения тарифов

Захватчики в Северодонецке требуют подтвердить факт непроживания в городе лично и со свидетелями - ОВА

В Северодонецке российские оккупанты требуют от жителей подтверждать свое отсутствие в городе лично и в присутствии двух свидетелей с российскими паспортами, в Брянке вместо восстановительных работ появился передвижной киноклуб.

Общество •   •  9398 просмотра
Захватчики в Северодонецке требуют подтвердить факт непроживания в городе лично и со свидетелями - ОВА

Франция отменяет чрезвычайное положение в пораженной беспорядками Новой Каледонии

Еще семь мобильных подразделений вскоре прибудут в Новую Каледонию в качестве подкрепления, а чрезвычайное положение завершится, как и планировалось, во вторник утром по местному времени, после недавних беспорядков, которые повлекли семь смертей, сотни арестов и масштабные разрушения.

Новости Мира •   •  7777 просмотра
Франция отменяет чрезвычайное положение в пораженной беспорядками Новой Каледонии

В Донецкой области за сутки более 2000 вражеских ударов, известно о 5 погибших

В Донецкой области за минувшие сутки в результате российских обстрелов погибли 5 гражданских лиц, еще 3 получили ранения, повреждены 33 жилых дома и хозяйственные постройки в 9 населенных пунктах.

Война •   •  8776 просмотра
В Донецкой области за сутки более 2000 вражеских ударов, известно о 5 погибших

В Украине ограничения на электричество действуют с 6 часов, в работу вернули блок АЭС - Минэнерго

Украина ввела ограничения энергоснабжения с 6 утра до полуночи, подключила атомный блок к сети после ремонта, возобновила газоснабжение для 1 290 потребителей в Винницкой области после вражеской атаки, а также подготовила больше атомных блоков к ремонту для обеспечения стабильной работы в отопительный сезон.

Общество •   •  10642 просмотра
В Украине ограничения на электричество действуют с 6 часов, в работу вернули блок АЭС - Минэнерго

В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

В Одесской области коммерческая структура "Олсидз Блэк Си" заявляет, что из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой, находящейся на балансе стратегического предприятия "Одесский припортовый завод", будут «ужасные последствия».

Экономика •   •  42675 просмотра
В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия