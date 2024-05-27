Ворог обстріляв прикордоння Чернігівщини з артилерії і мінометів: пролунало 35 вибухів
Київ • УНН
Російські війська обстріляли прикордоння Чернігівської області з артилерії та мінометів, зафіксовано 35 вибухів у трьох громадах
Російські війська минулої доби атакували прикордоння Чернігівської області з різних видів зброї, зафіксовано 35 вибухів, повідомило у понеділок Північне регіональне представництво Державної прикордонної служби України, пише УНН.
Протягом доби російські війська завдали ударів з різного виду озброєння по прикордонню Чернігівської області. Зафіксовано 35 вибухів
Ворог обстріляв три громади:
- Новгород-Сіверська: 10 вибухів (приходи, ймовірно з міномету 120 мм та FPV-дронів) в напрямку н.п. Гремʼяч та Михальчина Слобода.
- Семенівська: 11 вибухів (приходи, ймовірно з мінометів 120 мм та ствольної артилерії) в напрямку н.п. Прогрес та Мхи.
- Сновська: 14 вибухів (приходи, ймовірно з мінометів 120 мм) в напрямку н.п. Клюси.
Інформація про загиблих та поранених внаслідок обстрілів серед місцевого населення, не зафіксована.
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