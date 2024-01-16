Враг обстрелял Куцурубскую громаду на Николаевщине, из-под завалов деблокировали женщину и двух детей

В понедельник, 15 января, в 08:47 враг наносил артиллерийские обстрелы по населенному пункту Куцурубской громады на Николаевщине. Пострадавших нет. Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

Также 15 января, в 09:29 в результате вражеских артиллерийских обстрелов по с. Днепровское Куцурубской громады поврежден жилой дом.

Из-под завалов здания деблокированы три человека - женщина и двое детей. Одна девочка госпитализирована, другим медицинская помощь оказывается амбулаторно. Состояние пострадавших удовлетворительное.

Днем, 15 января, в 14:25 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

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