Враг обстрелял Куцурубскую громаду на Николаевщине, из-под завалов деблокировали женщину и двух детей
Куцурубская община в Николаевской области подверглась обстрелу, в результате которого был поврежден жилой дом. Женщина и двое детей были спасены из-под завалов в удовлетворительном состоянии.
Авиация сил обороны нанесла 23 удара за сутки - Генштаб
За минувшие сутки авиация Объединенных сил нанесла 23 удара по личному составу, вооружению и военной технике противника на 22 направлениях, а также по одному зенитно-ракетному комплексу противника.
Россия через три года будет угрожать границам НАТО - премьер Эстонии
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас предупредила, что Россия может представлять военную угрозу для восточных границ НАТО в течение трех-пяти лет. Она подчеркнула подготовку к такому сценарию, увеличение расходов на оборону и поддержку стратегии "сдерживания" России.
В России студента приговорили к 5 годам колонии за якобы "сотрудничество с украинскими спецслужбами"
Студента в России приговорили к пяти годам заключения за якобы сотрудничество с украинскими спецслужбами, а также к дополнительному году ограничения свободы после освобождения. Его обвинили в распространении "проукраинских материалов" и сборе местной военной разведки.
В России заявили об атаке дронов в Воронежской и Белгородской областях
Как сообщается, российские оборонные системы перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников в Воронежской и Белгородской областях, согласно сообщению Министерства обороны России.
16 января: Всемирный день The Beatles, День ледовщика
Именно 16 января 1957 года в Ливерпуле открылся клуб Cavern, который стал культовым как для группы, так и для ее многочисленных поклонников. Cavern стал настоящим домом для музыкантов - они выступили там 262 раза.
CNN: Трамп победил на кокусе в Айове
Дональд Трамп победил на республиканских кокусах в Айове, получив 16 делегатов, сообщает CNN. Таким образом, у соперников Никки Хейли и Рона ДеСантиса осталось по четыре делегата, а 16 мест все еще не распределены.
В Турции в результате ДТП с автобусом погибли девять человек
Автобусная авария на юго-востоке Турции привела к девяти смертям и 30 ранениям. Автобус, перевозивший 40 пассажиров, потерял управление после столкновения с барьерами на выезде из тоннеля и упал в кювет.
В Венгрии Suzuki на неделю остановит завод из-за нарушения логистики через Красное море
Предприятие не будет работать с 15 по 21 января.
Южная Корея предупредила о мощном военном ответе в случае провокации Северной Кореи
Южная Корея выступила со строгим предупреждением о мощном военном ответе на любую возможную провокацию со стороны Северной Кореи, после заявлений последней о том, что она не признает морской границы и война не исключена. Президент Южной Кореи пообещал, что ответ будет "в несколько раз сильнее"