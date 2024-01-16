Враг обстрелял Куцурубскую громаду на Николаевщине, из-под завалов деблокировали женщину и двух детей

Эксклюзив
Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22
  •  111063 просмотра

Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22

Эксклюзив
Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф
  •  128991 просмотра

Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф

Эксклюзив
Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех
  •  132706 просмотра

Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех

Эксклюзив
Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января
  •  139003 просмотра

Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января

Эксклюзив
Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт
  •  136850 просмотра

Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт

Эксклюзив
"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе
  •  128669 просмотра

"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе

Эксклюзив
Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей
13 января  •  176573 просмотра

Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей

Эксклюзив
Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики
12 января  •  244398 просмотра

Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики

Эксклюзив
Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты
12 января  •  242534 просмотра

Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты

Эксклюзив
В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук
12 января  •  215740 просмотра

В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук

Эксклюзив
Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба
12 января  •  206339 просмотра

Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба

Эксклюзив
Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича
12 января  •  187341 просмотра

Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича

Эксклюзив
Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП
12 января  •  157532 просмотра

Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП

Эксклюзив
Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист
12 января  •  133241 просмотра

Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист

Эксклюзив
Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав
11 января  •  142819 просмотра

Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

Враг обстрелял Куцурубскую громаду на Николаевщине, из-под завалов деблокировали женщину и двух детей

Куцурубская община в Николаевской области подверглась обстрелу, в результате которого был поврежден жилой дом. Женщина и двое детей были спасены из-под завалов в удовлетворительном состоянии.

Война •   •  19589 просмотра
Враг обстрелял Куцурубскую громаду на Николаевщине, из-под завалов деблокировали женщину и двух детей

Авиация сил обороны нанесла 23 удара за сутки - Генштаб

За минувшие сутки авиация Объединенных сил нанесла 23 удара по личному составу, вооружению и военной технике противника на 22 направлениях, а также по одному зенитно-ракетному комплексу противника.

Война •   •  18274 просмотра
Авиация сил обороны нанесла 23 удара за сутки - Генштаб

Россия через три года будет угрожать границам НАТО - премьер Эстонии

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас предупредила, что Россия может представлять военную угрозу для восточных границ НАТО в течение трех-пяти лет. Она подчеркнула подготовку к такому сценарию, увеличение расходов на оборону и поддержку стратегии "сдерживания" России.

Война •   •  23987 просмотра
Россия через три года будет угрожать границам НАТО - премьер Эстонии

В России студента приговорили к 5 годам колонии за якобы "сотрудничество с украинскими спецслужбами"

Студента в России приговорили к пяти годам заключения за якобы сотрудничество с украинскими спецслужбами, а также к дополнительному году ограничения свободы после освобождения. Его обвинили в распространении "проукраинских материалов" и сборе местной военной разведки.

Криминал и ЧП •   •  18285 просмотра
В России студента приговорили к 5 годам колонии за якобы "сотрудничество с украинскими спецслужбами"

В России заявили об атаке дронов в Воронежской и Белгородской областях

Как сообщается, российские оборонные системы перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников в Воронежской и Белгородской областях, согласно сообщению Министерства обороны России.

Война •   •  21063 просмотра
В России заявили об атаке дронов в Воронежской и Белгородской областях

16 января: Всемирный день The Beatles, День ледовщика

Именно 16 января 1957 года в Ливерпуле открылся клуб Cavern, который стал культовым как для группы, так и для ее многочисленных поклонников. Cavern стал настоящим домом для музыкантов - они выступили там 262 раза.

УНН Lite •   •  17905 просмотра
16 января: Всемирный день The Beatles, День ледовщика

CNN: Трамп победил на кокусе в Айове

Дональд Трамп победил на республиканских кокусах в Айове, получив 16 делегатов, сообщает CNN. Таким образом, у соперников Никки Хейли и Рона ДеСантиса осталось по четыре делегата, а 16 мест все еще не распределены.

Политика •   •  22753 просмотра
CNN: Трамп победил на кокусе в Айове

В Турции в результате ДТП с автобусом погибли девять человек

Автобусная авария на юго-востоке Турции привела к девяти смертям и 30 ранениям. Автобус, перевозивший 40 пассажиров, потерял управление после столкновения с барьерами на выезде из тоннеля и упал в кювет.

Новости Мира •   •  18049 просмотра
В Турции в результате ДТП с автобусом погибли девять человек

В Венгрии Suzuki на неделю остановит завод из-за нарушения логистики через Красное море

Предприятие не будет работать с 15 по 21 января.

Экономика •   •  21227 просмотра
В Венгрии Suzuki на неделю остановит завод из-за нарушения логистики через Красное море

Южная Корея предупредила о мощном военном ответе в случае провокации Северной Кореи

Южная Корея выступила со строгим предупреждением о мощном военном ответе на любую возможную провокацию со стороны Северной Кореи, после заявлений последней о том, что она не признает морской границы и война не исключена. Президент Южной Кореи пообещал, что ответ будет "в несколько раз сильнее"

Новости Мира •   •  17957 просмотра
Южная Корея предупредила о мощном военном ответе в случае провокации Северной Кореи