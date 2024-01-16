Ворог обстріляв Куцурубську громаду на Миколаївщині, з-під завалів деблокували жінку та двох дітей
Київ • УНН
Куцурубська громада в Миколаївській області зазнала обстрілу, в результаті якого було пошкоджено житловий будинок. Жінку та двох дітей було врятовано з-під завалів у задовільному стані.
У понеділок, 15 січня, о 08:47 ворог завдавав артилерійських обстрілів по населеному пункту Куцурубської громади на Миколаївщині. Постраждалих немає. Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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Також 15 січня, о 09:29 внаслідок ворожих артилерійських обстрілів по с. Дніпровське Куцурубської громади пошкоджено житловий будинок.
З-під завалів будівлі деблоковано троє людей - жінку та двох дітей. Одну дівчинку госпіталізовано, іншим медична допомога надається амбулаторно. Стан постраждалих задовільний.
Вдень, 15 січня, о 14:25 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
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