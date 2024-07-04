Враг обстрелял Херсонскую область: 1 человек погиб, еще 7 человек получили ранения

На Херсонщине в результате агрессии террористической страны 1 человек погиб, еще 7 - получили ранения. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, Станислав, Камышаны, Клапая, Широкая Балка, Приозерное, Александровка, Никольское, Дарьевка, Берислав, Тягинка, Дудчаны, Золотая Балка, Качкаровка, Бургунка, Монастырское, Николаевка, Одрадокаменка, Змиевка, Львов, Казацкое и город Херсон - проинформировал Александр Прокудин.

По информации, в Херсонской области оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов. Следовательно, были повреждены 2 многоэтажки и 37 частных домов.

Кроме того, зафиксировано попадание в учебное заведение и газопроводы, поврежден частный автомобиль.

К сожалению, из-за агрессии террористической страны 1 человек погиб, еще 7 - получили ранения.

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