Враг обстрелял Харьковщину из разных видов оружия, 5 человек пострадали: полиция показала последствия

В течение суток военные рф наносили удары по населенным пунктам Харьковской области: в результате авиационного удара по Харькову ранены четыре человека; в результате удара из РСЗО по области - ранен человек. Об этом передает УНН с ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

От российских обстрелов на Харьковщине пострадали пять человек - говорится в сообщении.

Детали

Армия рф наносила удары по Харькову и населенным пунктам Изюмского, Чугуевского и Купянского районах.

Оккупанты ударили ракетами по Одесской области, есть попадания

Вследствие авиационного удара по Харькову. Разрушено здание частного предприятия. Повреждены автомобили и кинотеатр. Ранения получили четыре человека.

За прошедшие сутки оккупанты также ударили из РСЗО по селу Старица, - частично разрушен частный дом. Ранения получил 66-летний мужчина.

Напомним,

Зеленский ответил, возможно ли второе наступление на Харьков.

По Харькову россияне накануне ударили УМБП Д-30, по области били КАБами и "Ланцетом", есть раненые - ОВА