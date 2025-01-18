Враг нанес удары по Харьковщине: что известно о последствиях
Киев • УНН
Российские войска нанесли ракетные удары по Харьковскому и Чугуевскому районам. В Высочанской громаде из-за удара возник пожар в двухэтажном здании, пострадавших нет.
По данным руководителя ХОВА Олега Синегубова, вражеские удары были зафиксированы в Харьковском и Чугуевском районах. Впоследствии было объявлено о пожаре, в результате удара ВС РФ, в двухэтажном здании в Высочанской громаде.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОВА Харьковщины.
Детали
"Оккупанты наносят удары!" - предупредил руководитель ХОВА в своем ТГ-канале.
Также Воздушные Силы ВСУ сообщили об "угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока".
Впоследствии начальник ОВА, Олег Синегубов передал следующее:
Зафиксированы вражеские удары в Харьковском и Чугуевском районах. Профильные службы выехали на места. В результате вражеского удара в Высочанской громаде Харьковского района возник пожар в двухэтажном здании.
"На эту минуту, без пострадавших", сообщил руководитель ОВА Харьковской области, по состоянию на 18:24.
Напомним,
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