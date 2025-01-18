Враг нанес удары по Харьковщине: что известно о последствиях

По данным руководителя ХОВА Олега Синегубова, вражеские удары были зафиксированы в Харьковском и Чугуевском районах. Впоследствии было объявлено о пожаре, в результате удара ВС РФ, в двухэтажном здании в Высочанской громаде.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОВА Харьковщины.

Детали

"Оккупанты наносят удары!" - предупредил руководитель ХОВА в своем ТГ-канале.

Также Воздушные Силы ВСУ сообщили об "угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока".

Впоследствии начальник ОВА, Олег Синегубов передал следующее:

Зафиксированы вражеские удары в Харьковском и Чугуевском районах. Профильные службы выехали на места. В результате вражеского удара в Высочанской громаде Харьковского района возник пожар в двухэтажном здании.

"На эту минуту, без пострадавших", сообщил руководитель ОВА Харьковской области, по состоянию на 18:24.

Напомним,

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