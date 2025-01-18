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Враг нанес удары по Харьковщине: что известно о последствиях

Киев  •  УНН

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Российские войска нанесли ракетные удары по Харьковскому и Чугуевскому районам. В Высочанской громаде из-за удара возник пожар в двухэтажном здании, пострадавших нет.

По данным руководителя ХОВА Олега Синегубова, вражеские удары были зафиксированы в Харьковском и Чугуевском районах. Впоследствии было объявлено о пожаре, в результате удара ВС РФ, в двухэтажном здании в Высочанской громаде.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОВА Харьковщины.

Детали

"Оккупанты наносят удары!" - предупредил руководитель ХОВА в своем ТГ-канале.

Также Воздушные Силы ВСУ сообщили об "угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока".

Впоследствии начальник ОВА, Олег Синегубов передал следующее:

Зафиксированы вражеские удары в Харьковском и Чугуевском районах. Профильные службы выехали на места. В результате вражеского удара в Высочанской громаде Харьковского района возник пожар в двухэтажном здании. 

"На эту минуту, без пострадавших", сообщил руководитель ОВА Харьковской области, по состоянию на 18:24.

Напомним,

россия осуществила комбинированный удар по Украине, выпустив 117 ракет и дронов различных типов. Силы ПВО уничтожили 77 целей, включая 30 ракет и 47 дронов.

российские войска атаковали Киевскую область беспилотниками, тревога длилась почти 8 часов. В результате атаки повреждены 3 частных дома, хозяйственные постройки и 4 автомобиля.

На курщине враг продолжает нести потери техники и живой силы: десантники показали видео18.01.25, 12:13 • 22752 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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