Ворог завдав ударів по Харківщині: що відомо про наслідки

За даними керівника ХОВА Олега Синєгубова, ворожі удари були зафіксовані у Харківському та Чугуївському районах. Згодом було оголошено про пожежу, внаслідок удару зс рф, у двоповерховій будівлі у Височанській громаді.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу ОВА Харківщини.

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"Окупанти завдають ударів!" - попередив керівник ХОВА у своєму ТГ-каналі.

Також Повітряні Сили ЗСУ повідомили про "загрозу застосування балістичного озброєння зі північного-сходу".

Згодом начальник ОВА, Олег Синєгубов передав наступне:

Зафіксовано ворожі удари у Харківському та Чугуївському районах. Профільні служби виїхали на місця. Внаслідок ворожого удару у Височанській громаді Харківського району виникла пожежа у двоповерховій будівлі.