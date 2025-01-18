Ворог завдав ударів по Харківщині: що відомо про наслідки

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Російські війська завдали ракетних ударів по Харківському та Чугуївському районах. У Височанській громаді через удар виникла пожежа у двоповерховій будівлі, постраждалих немає.

За даними керівника ХОВА Олега Синєгубова, ворожі удари були зафіксовані у Харківському та Чугуївському районах. Згодом було оголошено про пожежу, внаслідок удару зс рф, у двоповерховій будівлі у Височанській громаді.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу ОВА Харківщини.

Деталі

"Окупанти завдають ударів!" - попередив керівник ХОВА у своєму ТГ-каналі.

Також Повітряні Сили ЗСУ повідомили про "загрозу застосування балістичного озброєння зі північного-сходу".

Згодом начальник ОВА, Олег Синєгубов передав наступне:

Зафіксовано ворожі удари у Харківському та Чугуївському районах. Профільні служби виїхали на місця. Внаслідок ворожого удару у Височанській громаді Харківського району виникла пожежа у двоповерховій будівлі. 

"На цю хвилину, без постраждалих", повідомив керівник ОВА Харківської області, станом на 18:24.

Нагадаємо

росія здійснила комбінований удар по Україні, випустивши 117 ракет та дронів різних типів. Сили ППО знищили 77 цілей, включаючи 30 ракет та 47 дронів.

російські війська атакували Київську область безпілотниками, тривога тривала майже 8 годин. Внаслідок атаки пошкоджено 3 приватні будинки, господарчі будівлі та 4 автомобілі.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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