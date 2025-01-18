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Київщина пережила майже 8-годину тривогу: показали наслідки атаки рф

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Російські війська атакували Київську область безпілотниками, тривога тривала майже 8 годин. Внаслідок атаки пошкоджено 3 приватні будинки, господарчі будівлі та 4 автомобілі.

Російські війська сьогодні вчергове атакували Київську область за допомогою безпілотників, тривога тривала майже 8 годин, внаслідок атаки рф через уламки пошкоджено 3 приватні будинки, господарчі будівлі та 4 автомобілі, повідомив т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник та у ГУНП в області, показавши наслідки, пише УНН.

Деталі

"Чергова неспокійна ніч для Київської області. Ворог атакував за допомогою БпЛА. Тривога тривала майже 8 годин. У регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено", - написав Калашник.

"У двох районах області уламками збитих ворожих цілей пошкоджено 3 приватних будинки, 2 господарчі будівлі та 4 автомобілі. У будівлях посічені фасади та покрівлі, вибиті вікна", - вказав Калашник.

За даними поліції, станом на 8:45 внаслідок падіння уламків пошкоджено "три приватні будинки, паркан, чотири транспортні засоби та господарчі будівлі". Інформація про постраждалих наразі відсутня.

росія атакувала Україну 39 безпілотниками та 4 балістичними ракетами: збито 24 дрони та дві ракети18.01.25, 09:19 • 35917 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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