Киевская область пережила почти 8-часовую тревогу: показали последствия атаки рф

Российские войска сегодня в очередной раз атаковали Киевскую область с помощью беспилотников, тревога длилась почти 8 часов, в результате атаки рф из-за обломков повреждены 3 частных дома, хозяйственные постройки и 4 автомобиля, сообщил и.о. председателя Киевской ОГА Николай Калашник и в ГУНП в области, показав последствия, пишет УНН.

Детали

"Очередная неспокойная ночь для Киевской области. Враг атаковал с помощью БпЛА. Тревога продолжалась почти 8 часов. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", - написал Калашник.

"В двух районах области обломками сбитых вражеских целей повреждены 3 частных дома, 2 хозяйственные постройки и 4 автомобиля. В зданиях посечены фасады и кровли, выбиты окна", - указал Калашник.

По данным полиции, по состоянию на 8:45 в результате падения обломков повреждены "три частных дома, забор, четыре транспортных средства и хозяйственные постройки". Информация о пострадавших пока отсутствует.

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