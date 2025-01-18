Киевская область пережила почти 8-часовую тревогу: показали последствия атаки рф

ukenru
Инаугурация Трампа: как будет происходить и кто из мировых политиков и бизнеса примет участие
07:00 • 54542 просмотра

Инаугурация Трампа: как будет происходить и кто из мировых политиков и бизнеса примет участие

Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные
17 января, 18:33 • 116777 просмотра

Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

Эксклюзив
Изменения в процедуре назначения руководителя АРМА: спасут ли они от постоянных скандалов
17 января, 17:25 • 110342 просмотра

Изменения в процедуре назначения руководителя АРМА: спасут ли они от постоянных скандалов

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году
17 января, 16:00 • 129353 просмотра

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году

Эксклюзив
Следователи еще не допрашивали главного юриста НБУ Зиму по делу против него
17 января, 15:36 • 113584 просмотра

Следователи еще не допрашивали главного юриста НБУ Зиму по делу против него

Эксклюзив
Комитет Рады по нацздраву работает над ускорением обновления медицинских протоколов - нардеп
17 января, 13:14 • 109313 просмотра

Комитет Рады по нацздраву работает над ускорением обновления медицинских протоколов - нардеп

Эксклюзив
Количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось на 40% - Демченко
17 января, 11:19 • 112904 просмотра

Количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось на 40% - Демченко

Планируется ли повышение тарифа на свет - в Минэнерго ответили
17 января, 10:30 • 106575 просмотра

Планируется ли повышение тарифа на свет - в Минэнерго ответили

Эксклюзив
Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности
17 января, 07:39 • 159066 просмотра

Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности

Эксклюзив
Почему и.о. директора разрушенного Донецкого аэропорта до сих пор получает зарплату: разъяснение от ОГА
17 января, 07:04 • 122166 просмотра

Почему и.о. директора разрушенного Донецкого аэропорта до сих пор получает зарплату: разъяснение от ОГА

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
СБУ разоблачила главного бухгалтера "Укрзализныци", которая передавала секретные данные фсб

СБУ разоблачила главного бухгалтера "Укрзализныци", которая передавала секретные данные фсб

17 января, 22:19 • 62095 просмотра
Масштабная атака дронов: вражеские беспилотники зафиксированы в восьми областях Украины

Масштабная атака дронов: вражеские беспилотники зафиксированы в восьми областях Украины

17 января, 22:47 • 59283 просмотра
Командир добровольческого 48-го ОШБ Ленур Ислямов снят с должности

Командир добровольческого 48-го ОШБ Ленур Ислямов снят с должности

17 января, 23:27 • 56837 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве объявлена воздушная тревога

03:05 • 98010 просмотра
Всемирный день снеговика, День Винни-Пуха и День святых Анатасия и Кирилла. Что еще отмечается 18 января

Всемирный день снеговика, День Винни-Пуха и День святых Анатасия и Кирилла. Что еще отмечается 18 января

04:30 • 67080 просмотра
публикации
Инаугурация Трампа: как будет происходить и кто из мировых политиков и бизнеса примет участие

Инаугурация Трампа: как будет происходить и кто из мировых политиков и бизнеса примет участие

07:00 • 54603 просмотра
Всемирный день снеговика, День Винни-Пуха и День святых Анатасия и Кирилла. Что еще отмечается 18 января

Всемирный день снеговика, День Винни-Пуха и День святых Анатасия и Кирилла. Что еще отмечается 18 января

04:30 • 67080 просмотра
Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году

17 января, 16:00 • 129355 просмотра
Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности

Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности
Эксклюзив

17 января, 07:39 • 159066 просмотра
АРМА и реестр арестованных активов: решат ли новые инструменты старые проблемы?

АРМА и реестр арестованных активов: решат ли новые инструменты старые проблемы?

16 января, 17:54 • 152824 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

17 января, 18:33 • 116782 просмотра
Крыса на «Олд Траффорд»: неожиданный гость прервал матч МЮ и «Саутгемптона»

Крыса на «Олд Траффорд»: неожиданный гость прервал матч МЮ и «Саутгемптона»

17 января, 16:14 • 106063 просмотра
Джессика Альба рассталась с мужем после 16 лет брака

Джессика Альба рассталась с мужем после 16 лет брака

17 января, 12:59 • 118106 просмотра
Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев

Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев

16 января, 18:13 • 160790 просмотра
Нотр-Дам де Пари установил рекорд посещаемости после открытия

Нотр-Дам де Пари установил рекорд посещаемости после открытия

16 января, 10:18 • 164114 просмотра
Актуальное
Киевская область пережила почти 8-часовую тревогу: показали последствия атаки рф

Киевская область пережила почти 8-часовую тревогу: показали последствия атаки рф

Киев  •  УНН

 • 3899 просмотра

Read in English

Российские войска атаковали Киевскую область беспилотниками, тревога продолжалась почти 8 часов. В результате атаки повреждены 3 частных дома, хозяйственные постройки и 4 автомобиля.

Российские войска сегодня в очередной раз атаковали Киевскую область с помощью беспилотников, тревога длилась почти 8 часов, в результате атаки рф из-за обломков повреждены 3 частных дома, хозяйственные постройки и 4 автомобиля, сообщил и.о. председателя Киевской ОГА Николай Калашник и в ГУНП в области, показав последствия, пишет УНН.

Детали

"Очередная неспокойная ночь для Киевской области. Враг атаковал с помощью БпЛА. Тревога продолжалась почти 8 часов. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", - написал Калашник.

"В двух районах области обломками сбитых вражеских целей повреждены 3 частных дома, 2 хозяйственные постройки и 4 автомобиля. В зданиях посечены фасады и кровли, выбиты окна", - указал Калашник.

По данным полиции, по состоянию на 8:45 в результате падения обломков повреждены "три частных дома, забор, четыре транспортных средства и хозяйственные постройки". Информация о пострадавших пока отсутствует.

россия атаковала Украину 39 беспилотниками и и 4 баллистическими ракетами: сбиты 24 дрона и две ракеты18.01.25, 09:19 • 6582 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКиевская область
ukrainaУкраина
kievКиев

Обратиться по вопросам размещения рекламы