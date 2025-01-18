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россия атаковала Украину 39 беспилотниками и и 4 баллистическими ракетами: сбиты 24 дрона и две ракеты

россия атаковала Украину 39 беспилотниками и и 4 баллистическими ракетами: сбиты 24 дрона и две ракеты

Киев  •  УНН

 • 6507 просмотра

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Ночью РФ осуществила массированную атаку дронами «Shahed» и баллистическими ракетами по нескольким областям Украины. ПВО сбила 24 дрона и 2 «Искандера»/KN-23.

россия ночью атаковала Украину 39 беспилотниками и 4 баллистическими ракетами, уничтожено 24 дрона и 2 "Искандера"/KN-23, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 18 января (с 19.00 17 января) противник атаковал 39-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск - рф, а также применил четыре баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 (пуски из Воронежской и Брянской обл. - рф).

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.00 подтверждено сбитие двух баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 в Киевской области и 24-х ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской и Донецкой областях. 14 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

"К сожалению, в результате вражеского удара по Киеву погибли люди - сбитые баллистические ракеты упали в Шевченковском районе города. Частично разрушено производственное здание предприятия, повреждены дома, вход в метро, автомобили и магистральный водопровод", - указали в Воздушных силах.

По предварительным данным, как указано, информации о погибших в Запорожье нет, продолжаются поисковые работы, но есть пострадавшие, им оказывается помощь. "Противник ударил баллистикой по одному из предприятий города, также повреждены дома и транспортные средства", - говорится в сообщении.

В Киеве после удара увеличилось количество жертв атаки до 4, зафиксировано 3 пострадавших18.01.25, 07:13 • 18066 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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