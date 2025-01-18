В Киеве после удара увеличилось количество жертв атаки до 4, зафиксировано 3 пострадавших
Киев • УНН
В Шевченковском районе Киева погибли четыре человека, еще трое пострадали. В Голосеевском районе зафиксировано падение обломка без возгорания.
В Шевченковском районе Киева увеличилось количество погибших, а также известно о пострадавших. Об этом сообщает председатель КГВА ТимурТкаченко, передает УНН.
К сожалению, имеем уже четверо погибших в Шевченковском районе, трое пострадавших
Кроме того, Тимур Ткаченко заявил, что в Голосеевском районе зафиксировано падение обломка. Предварительно без возгорания.
Количество жертв в результате атаки в Шевченковском районе Киева возросло: 3 погибших18.01.25, 06:40 • 18329 просмотров