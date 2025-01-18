Количество жертв в результате атаки в Шевченковском районе Киева возросло: 3 погибших
Киев • УНН
В Шевченковском районе Киева количество погибших в результате вражеского удара возросло до трех человек. В Деснянском районе столицы зафиксировано падение обломков.
Количество погибших в Шевченковском районе увеличилось до 3. Об этом сообщает начальник КГВА Тимур Ткаченко, передает УНН.
Напомним
Террористы нанесли удар по столице. В Шевченковском районе Киева вспыхнул пожар в нежилом здании, на место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. После нескольких взрывов в отдельных районах города возникли перебои с водоснабжением. Также в этом районе в результате вражеской атаки погиб один человек. В Деснянском районе столицы зафиксировано падение обломков.
Добавим
Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в настоящее время повреждены стеклянные элементы входа на станцию метро "Лукьяновская". Следовательно, пока она закрыта вход и выход, впрочем поезда следуют без остановки на станции.
Вражеская атака в Киеве: в Шевченковском районе есть погибший18.01.25, 06:29 • 6402 просмотра