Кількість жертв внаслідок атаки у Шевченківському районі Києва зросла: 3 загиблих
Київ • УНН
У Шевченківському районі Києва кількість загиблих внаслідок ворожого удару зросла до трьох осіб. У Деснянському районі столиці зафіксовано падіння уламків.
Кількість загиблих у Шевченківському районі збільшилась до 3. Про це повідомляє начальник КМВА Тимур Ткаченко, передає УНН.
Нагадаємо
Терористи завдали удару по столиці. У Шевченківському районі Києва спалахнула пожежа в нежитловій будівлі, на місце події оперативно прибули екстрені служби. Після кількох вибухів у окремих районах міста виникли перебої з водопостачанням. Також у цьому районі внаслідок ворожої атаки загинула одна людина. У Деснянському районі столиці зафіксовано падіння уламків.
Додамо
Міський голова столиці Віталій Кличко заявив, що нині пошкоджені скляні елементи входу на станцію метро "Лукʼянівська". Відтак наразі вона закритана вхід і вихід, втім поїзди прямують без зупинки на станції.
Ворожа атака у Києві: у Шевченківському районі є загиблий18.01.25, 06:29 • 33891 перегляд