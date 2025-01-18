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Кількість жертв внаслідок атаки у Шевченківському районі Києва зросла: 3 загиблих

Кількість жертв внаслідок атаки у Шевченківському районі Києва зросла: 3 загиблих

Київ • УНН

 • 90630 перегляди

У Шевченківському районі Києва кількість загиблих внаслідок ворожого удару зросла до трьох осіб. У Деснянському районі столиці зафіксовано падіння уламків.

Кількість загиблих у Шевченківському районі збільшилась до 3. Про це повідомляє начальник КМВА Тимур Ткаченко, передає УНН.

Нагадаємо

Терористи завдали удару по столиці. У Шевченківському районі Києва спалахнула пожежа в нежитловій будівлі, на місце події оперативно прибули екстрені служби. Після кількох вибухів у окремих районах міста виникли перебої з водопостачанням. Також у цьому районі внаслідок ворожої атаки загинула одна людина. У Деснянському районі столиці зафіксовано падіння уламків.

Додамо

Міський голова столиці Віталій Кличко заявив, що нині пошкоджені скляні елементи входу на станцію метро "Лукʼянівська". Відтак наразі вона закритана вхід і вихід, втім поїзди прямують без зупинки на станції.

Ворожа атака у Києві: у Шевченківському районі є загиблий18.01.25, 06:29 • 33891 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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