Кількість жертв внаслідок атаки у Шевченківському районі Києва зросла: 3 загиблих

Кількість загиблих у Шевченківському районі збільшилась до 3. Про це повідомляє начальник КМВА Тимур Ткаченко, передає УНН.

Нагадаємо

Терористи завдали удару по столиці. У Шевченківському районі Києва спалахнула пожежа в нежитловій будівлі, на місце події оперативно прибули екстрені служби. Після кількох вибухів у окремих районах міста виникли перебої з водопостачанням. Також у цьому районі внаслідок ворожої атаки загинула одна людина. У Деснянському районі столиці зафіксовано падіння уламків.

Додамо

Міський голова столиці Віталій Кличко заявив, що нині пошкоджені скляні елементи входу на станцію метро "Лукʼянівська". Відтак наразі вона закритана вхід і вихід, втім поїзди прямують без зупинки на станції.

Ворожа атака у Києві: у Шевченківському районі є загиблий