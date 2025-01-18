Ворожа атака у Києві: у Шевченківському районі є загиблий

У Шевченківському районі столиці внаслідок ворожої атаки відомо щодо жертв. Про це повідомляє голова КМВА Тимур Ткаченко, передає УНН.

За оперативними даними у Шевченківському районі внаслідок ворожої атаки 1 загиблий - з повідомлення.

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Голова КМВА також заявив, що у Деснянському районі зафіксовано падіння уламків.

Нагадаємо

У нежитловому приміщенні Шевченківського району Києва виникла пожежа, на місце направлені екстрені служби. Після серії вибухів у деяких районах столиці зникло водопостачання.

У Шевченківському районі Києва спалахнула пожежа - що відомо про інцидент