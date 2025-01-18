Ворожа атака у Києві: у Шевченківському районі є загиблий
Київ • УНН
У Шевченківському районі Києва внаслідок ворожої атаки загинула одна людина. У Деснянському районі столиці зафіксовано падіння уламків.
У Шевченківському районі столиці внаслідок ворожої атаки відомо щодо жертв. Про це повідомляє голова КМВА Тимур Ткаченко, передає УНН.
За оперативними даними у Шевченківському районі внаслідок ворожої атаки 1 загиблий
Додамо
Голова КМВА також заявив, що у Деснянському районі зафіксовано падіння уламків.
Нагадаємо
У нежитловому приміщенні Шевченківського району Києва виникла пожежа, на місце направлені екстрені служби. Після серії вибухів у деяких районах столиці зникло водопостачання.
У Шевченківському районі Києва спалахнула пожежа - що відомо про інцидент18.01.25, 06:12 • 101672 перегляди