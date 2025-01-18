Вражеская атака в Киеве: в Шевченковском районе есть погибший
Киев • УНН
В Шевченковском районе Киева в результате вражеской атаки погиб один человек. В Деснянском районе столицы зафиксировано падение обломков.
В Шевченковском районе столицы в результате вражеской атаки известно о жертвах. Об этом сообщает председатель КГВА Тимур Ткаченко, передает УНН.
По оперативным данным в Шевченковском районе в результате вражеской атаки 1 погибший
Добавим
Председатель КГВА также заявил, что в Деснянском районе зафиксировано падение обломков.
Напомним
В нежилом помещении Шевченковского района Киева возник пожар, на место направлены экстренные службы. После серии взрывов в некоторых районах столицы исчезло водоснабжение.
В Шевченковском районе Киева вспыхнул пожар - что известно об инциденте18.01.25, 06:12 • 9294 просмотра