В Шевченковском районе Киева вспыхнул пожар - что известно об инциденте
Киев • УНН
В нежилом помещении Шевченковского района Киева возник пожар, на место направлены экстренные службы. После серии взрывов в некоторых районах столицы исчезло водоснабжение.
В Шевченковском районе столицы произошел пожар. Об этом сообщает глава города Виталий Кличко, передает УНН.
Детали
Сегодня в одном из нежилых помещений в Шевченковском районе Киева вспыхнул пожар. На место оперативно направили все необходимые службы для локализации возгорания.
Информация о пострадавших или угрозе для близлежащих зданий пока отсутствует.
Кроме того, по информации от корреспондентов Общественного, в некоторых районах столицы после серии взрывов исчезла вода.
Напомним
В Киеве еще до объявления воздушной тревоги раздались мощные взрывы.
В Киеве прогремел взрыв: объявлена угроза баллистического удара18.01.25, 05:55 • 12878 просмотров