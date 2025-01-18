У Шевченківському районі Києва спалахнула пожежа - що відомо про інцидент
Київ • УНН
У нежитловому приміщенні Шевченківського району Києва виникла пожежа, на місце направлені екстрені служби. Після серії вибухів у деяких районах столиці зникло водопостачання.
У Шевченківському районі столиці сталася пожежа. Про це повідомляє голова міста Віталій Кличко, передає УНН.
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Сьогодні в одному з нежитлових приміщень у Шевченківському районі Києва спалахнула пожежа. На місце оперативно спрямували всі необхідні служби для локалізації займання.
Інформація про постраждалих чи загрозу для прилеглих будівель наразі відсутня.
Крім того, за інформацією від кореспондентів Суспільного, у деявих районах столиці після серії вибухів зникла вода.
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