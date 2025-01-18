У Києві після удару збільшилася кількість жертв атаки до 4, зафіксовано 3 постраждалих
Київ • УНН
У Шевченківському районі Києва загинуло четверо людей, ще троє постраждали. У Голосіївському районі зафіксовано падіння уламку без займання.
У Шевченківському районі Києва збільшилася кількість загиблих, а також відомо про постраждалих. Про це повідомляє голова КМВА ТимурТкаченко, передає УНН.
На жаль, маємо вже четверо загиблих у Шевченківському районі, троє постраждалих
Крім того, Тимур Ткаченко заявив, що у Голосіївському районі зафіксовано падіння уламку. Попередньо без займання.
Кількість жертв внаслідок атаки у Шевченківському районі Києва зросла: 3 загиблих 18.01.25, 06:40 • 90630 переглядiв