У Києві після удару збільшилася кількість жертв атаки до 4, зафіксовано 3 постраждалих

У Шевченківському районі Києва збільшилася кількість загиблих, а також відомо про постраждалих. Про це повідомляє голова КМВА ТимурТкаченко, передає УНН.

На жаль, маємо вже четверо загиблих у Шевченківському районі, троє постраждалих - йдеться в повідомленні.

Крім того, Тимур Ткаченко заявив, що у Голосіївському районі зафіксовано падіння уламку. Попередньо без займання.

Кількість жертв внаслідок атаки у Шевченківському районі Києва зросла: 3 загиблих