росія атакувала Україну 39 безпілотниками та 4 балістичними ракетами: збито 24 дрони та дві ракети

росія вночі атакувала Україну 39 безпілотниками та 4 балістичними ракетами, знищено 24 дрони та 2 "Іскандери"/KN-23, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у суботу, пише УНН.

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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 18 січня (із 19.00 17 січня) противник атакував 39-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - рф, а також застосував чотири балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 (пуски із Воронезької та Брянської області обл. - рф).

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 08.00 підтверджено збиття двох балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 на Київщині та 24-х ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській та Донецькій областях. 14 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків)