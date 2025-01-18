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росія атакувала Україну 39 безпілотниками та 4 балістичними ракетами: збито 24 дрони та дві ракети

Київ • УНН

 • 35917 перегляди

Вночі РФ здійснила масовану атаку дронами "Shahed" та балістичними ракетами по кількох областях України. ППО збила 24 дрони та 2 "Іскандери"/KN-23.

росія вночі атакувала Україну 39 безпілотниками та 4 балістичними ракетами, знищено 24 дрони та 2 "Іскандери"/KN-23, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у суботу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 18 січня (із 19.00 17 січня) противник атакував 39-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - рф, а також застосував чотири балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 (пуски із Воронезької та Брянської області обл. - рф).

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 08.00 підтверджено збиття двох балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 на Київщині та 24-х ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській та Донецькій областях. 14 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків)

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

"На жаль, внаслідок ворожого удару по Києву загинули люди - збиті балістичні ракети упали в Шевченківському районі міста. Частково зруйновано виробничу будівлю підприємства, пошкоджено будинки, вхід в метро, автомобілі та магістральний водогін", - вказали у Повітряних силах.

За попередніми даними, як вказано, інформації про загиблих у Запоріжжі немає, тривають пошукові роботи, але є постраждалі, їм надається допомога. "Противник вдарив балістикою по одному з підприємств міста, також пошкоджено будинки і транспортні засоби", - ідеться у повідомленні.

У Києві після удару збільшилася кількість жертв атаки до 4, зафіксовано 3 постраждалих18.01.25, 07:13 • 36048 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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