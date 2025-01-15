Над Україною збили 30 з 43 ракет і 47 зі 74 дронів під час масованої атаки рф

росія здійснила комбінований удар по Україні, випустивши 117 ракет та безпілотників, знищено 77 цілей, включаючи 30 ракет та 47 дронів, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.

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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 15 січня російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами-імітаторами інших типів.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил ЗС України виявлено та здійснено супровід 117 повітряних цілей противника: 1 балістичну ракету Іскандер-М/KN- (район пуску - Бєлгородська обл. рф); 7 крилатих ракет Х-22/32 із літаків Ту-22М3 (район пусків - Тульська обл. рф.); 4 крилаті ракети "Калібр" (із акваторії Чорного моря); 27 крилатих ракет Х-101/Х-55см із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків - Волгоградська обл. рв); 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків - Бєлгородська обл. рф); 74 ударних БпЛА "Shahed"/дронів-імітаторів різних типів (із районів Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ - рф.).

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10.30 підтверджено збиття 77 повітряних цілей: 23 крилатих ракет Х-101, Х-55см; 3 крилатих ракет "Калібр"; 4 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69; 47 ударних БпЛА "Shahed"/дрони-імітатори різних типів, ще 27 не досягли цілей (локаційно втрачені). Далеко не всі ракети, що не потрапили у статистику збитих, досягли цілей!