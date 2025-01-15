Над Украиной сбили 30 из 43 ракет и 47 из 74 дронов во время массированной атаки рф

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Россия осуществила комбинированный удар по Украине, выпустив 117 ракет и дронов различных типов. Силы ПВО уничтожили 77 целей, включая 30 ракет и 47 дронов.

россия осуществила комбинированный удар по Украине, выпустив 117 ракет и беспилотников, уничтожено 77 целей, включая 30 ракет и 47 дронов, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 15 января российские оккупанты осуществили комбинированный удар по Украине ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами-имитаторами других типов.

В целом радиотехническими войсками Воздушных сил ВС Украины обнаружено и осуществлено сопровождение 117 воздушных целей противника: 1 баллистическую ракету Искандер-М/KN- (район пуска - Белгородская обл. рф); 7 крылатых ракет Х-22/32 с самолетов Ту-22М3 (район пусков - Тульская обл. рф.); 4 крылатые ракеты "Калибр" (из акватории Черного моря); 27 крылатых ракет Х-101/Х-55см со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс (район пусков - Волгоградская обл. рф); 27 крылатых ракет Х-101/Х-55см со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс (район пусков - Волгоградская обл. рф); 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 с самолетов тактической авиации (район пусков - Белгородская обл. рф); 74 ударных БпЛА "Shahed"/дронов-имитаторов различных типов (из районов Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск - рф.).

К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10.30 подтверждено сбитие 77 воздушных целей: 23 крылатых ракет Х-101, Х-55см; 3 крылатых ракет "Калибр"; 4 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69; 47 ударных БпЛА "Shahed"/дроны-имитаторы различных типов, еще 27 не достигли целей (локационно потеряны). Далеко не все ракеты, не попавшие в статистику сбитых, достигли целей!

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Противник, как указано, "атаковал объекты украинской энергетики, в частности газовую инфраструктуру на Харьковщине, Львовщине и Ивано-Франковщине". "К сожалению, в результате российской атаки есть поражения объектов", - говорится в сообщении.

Воздушные силы, как отмечается, продолжают выполнять задачи по защите воздушного пространства государства.

Графики аварийных отключений отменены, потребление электричества возросло - Укрэнерго15.01.25, 11:17 • 13231 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война

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