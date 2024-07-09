Враг нанес авиаудары по поселку на Харьковщине: два человека погибли, еще четверо - пострадали
Киев • УНН
Российские авиаудары по поселку Купянск-Узловой в Харьковской области убили двух гражданских и ранили еще четырех, повредили жилые дома и вызвали пожар.
Из-за авиаударов россиян по поселку Купянск-Узловой, что на Харьковщине, погибли два человека, еще четверо пострадали. Полиция задокументировала последствия вражеского обстрела, передает УНН.
Детали
По данным правоохранителей, военные рф нанесли удары управляемыми авиабомбами.
В результате обстрела произошло возгорание жилого дома. Также повреждены частные домовладения и хозяйственные постройки.
Из-за вражеских ударов погибли гражданские 75-летний мужчина и 67-летняя женщина. Мужчина 40 лет, девушка 18 лет и женщина 88 лет получили осколочные ранения и минно-взрывные травмы. У 73-летней женщины острая реакция на стресс.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Купянского районного отдела полиции, криминалисты и взрывотехники. Полицейские собирают вещественные доказательства и документируют последствия вражеского обстрела.
В Харьковской области из-за ударов рф горело 12 гектаров пшеницы, есть пострадавший9 июля 2024, 05:47 • 21295 просмотров