Враг нанес авиаудары по поселку на Харьковщине: два человека погибли, еще четверо - пострадали

Из-за авиаударов россиян по поселку Купянск-Узловой, что на Харьковщине, погибли два человека, еще четверо пострадали. Полиция задокументировала последствия вражеского обстрела, передает УНН.

Детали

По данным правоохранителей, военные рф нанесли удары управляемыми авиабомбами.

В результате обстрела произошло возгорание жилого дома. Также повреждены частные домовладения и хозяйственные постройки.

Из-за вражеских ударов погибли гражданские 75-летний мужчина и 67-летняя женщина. Мужчина 40 лет, девушка 18 лет и женщина 88 лет получили осколочные ранения и минно-взрывные травмы. У 73-летней женщины острая реакция на стресс.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Купянского районного отдела полиции, криминалисты и взрывотехники. Полицейские собирают вещественные доказательства и документируют последствия вражеского обстрела.

В Харьковской области из-за ударов рф горело 12 гектаров пшеницы, есть пострадавший