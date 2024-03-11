Враг нанес 225 ударов по 9 городам и селам Запорожья в течение суток
Киев • УНН
За минувшие сутки российские войска нанесли 225 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области, используя авиацию, РСЗО и беспилотники, что привело к разрушениям жилых домов и инфраструктуры, но жертв среди гражданского населения нет.
Российские оккупанты обстреляли 9 городов и поселков Запорожья за сутки, зафиксировано 225 взрывов. Об этом сообщил председатель ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Россияне били из авиации по Орехову, Новоандреевке, Роботино и Пятихатках, осуществили 3 РСЗО-обстрела Роботино, а также атаковали 43 беспилотниками Гуляйполе, Новоданиловку, Малую Токмачку, Малиновку и Роботино.
175 ударов пришлись по территории Гуляйполя, Новоданиловки, Малой Токмачки, Омельника, Малиновки и Роботино.
Поступило 6 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.
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