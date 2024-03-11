Враг нанес 225 ударов по 9 городам и селам Запорожья в течение суток

Российские оккупанты обстреляли 9 городов и поселков Запорожья за сутки, зафиксировано 225 взрывов. Об этом сообщил председатель ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Россияне били из авиации по Орехову, Новоандреевке, Роботино и Пятихатках, осуществили 3 РСЗО-обстрела Роботино, а также атаковали 43 беспилотниками Гуляйполе, Новоданиловку, Малую Токмачку, Малиновку и Роботино.

175 ударов пришлись по территории Гуляйполя, Новоданиловки, Малой Токмачки, Омельника, Малиновки и Роботино.

Поступило 6 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

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