Войска рф повредили подстанцию на Запорожье, но дефицита электроэнергии не предвидится - Минэнерго

россияне повредили оборудование одной из подстанций Укрэнерго в Запорожской области и газораспределительные сети в Харьковской области. Об этом заявили в Министерстве энергетики Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что враг продолжает терроризировать энергетическую инфраструктуру, в частности прифронтовых областей.

Зафиксирован дроновый удар по подстанции НЭК "Укрэнерго" в Запорожской области. Без пострадавших. Однако есть повреждения оборудования. Потребители не обесточивались - резюмировали в Минэнерго.

Кроме того, в Харьковской области в результате вражеских обстрелов повреждены газораспределительные сети, отключено от газоснабжения 617 потребителей.

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Генерация

Вчера из-за благоприятных погодных условий и соответственно активное производство электроэнергии солнечными станциями по команде диспетчера НЭК "Укрэнерго" применялось ограничение генерации ВИЭ с 9:36 до 16:33 общей величиной 1298 МВт - рассказали в Министерстве энергетики.

В ведомстве уверяют, что на текущие сутки дефицита электроэнергии также не предвидится. В резерве - 16 блоков и 3 корпуса ТЭС и ТЭЦ, которые будут привлечены в случае необходимости. Планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии.

Импорт/Экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 850 МВт*ч, также предполагается экспорт в Польшу, Словакию, Румынию, Молдову и Венгрию - до 5100 МВт*ч.

Ситуация на ЗАЭС

Уровень воды в пруду-охладителе станции - 15, 54 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей ЗАЭС.

Линия 330 кВ, питавшая ЗАЭС, остается обесточенной.

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Напомним

За прошедшие сутки, 9 марта, российские войска атаковали беспилотниками две подстанции "Укрэнерго". В компании уверяют, что пострадавших нет, потребители не обесточивались.