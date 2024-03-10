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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Войска рф повредили подстанцию на Запорожье, но дефицита электроэнергии не предвидится - Минэнерго

Войска рф повредили подстанцию на Запорожье, но дефицита электроэнергии не предвидится - Минэнерго

Киев  •  УНН

10 марта 2024, 08:29  •  11936 просмотра

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россияне повредили оборудование на подстанции "Укрэнерго" в Запорожской области и газораспределительные сети в Харьковской области, но потребители не остались без электроэнергии и газоснабжения.

россияне повредили оборудование одной из подстанций Укрэнерго в Запорожской области и газораспределительные сети в Харьковской области. Об этом заявили в Министерстве энергетики Украины, пишет УНН.

Детали 

Отмечается, что враг продолжает терроризировать энергетическую инфраструктуру, в частности прифронтовых областей.

Зафиксирован дроновый удар по подстанции НЭК "Укрэнерго" в Запорожской области. Без пострадавших. Однако есть повреждения оборудования. Потребители не обесточивались

- резюмировали в Минэнерго. 

Кроме того, в Харьковской области в результате вражеских обстрелов повреждены газораспределительные сети, отключено от газоснабжения 617 потребителей.

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Генерация 

Вчера из-за благоприятных погодных условий и соответственно активное производство электроэнергии солнечными станциями по команде диспетчера НЭК "Укрэнерго" применялось ограничение генерации ВИЭ с 9:36 до 16:33 общей величиной 1298 МВт

 - рассказали в Министерстве энергетики. 

В ведомстве уверяют, что на текущие сутки дефицита электроэнергии также не предвидится. В резерве - 16 блоков и 3 корпуса ТЭС и ТЭЦ, которые будут привлечены в случае необходимости. Планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии.

Импорт/Экспорт 

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 850 МВт*ч, также предполагается экспорт в Польшу, Словакию, Румынию, Молдову и Венгрию - до 5100 МВт*ч.

Ситуация на ЗАЭС

Уровень воды в пруду-охладителе станции - 15, 54 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей ЗАЭС. 

Линия 330 кВ, питавшая ЗАЭС, остается обесточенной.  

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Напомним

За прошедшие сутки, 9 марта, российские войска атаковали беспилотниками две подстанции "Укрэнерго". В компании уверяют, что пострадавших нет, потребители не обесточивались.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
mezhdunarodnoe-agentstvo-po-atomnoi-energiiМеждународное агентство по атомной энергии
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины
ukrenerhoУкрэнерго
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