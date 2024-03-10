Войска рф повредили подстанцию на Запорожье, но дефицита электроэнергии не предвидится - Минэнерго
Киев • УНН
россияне повредили оборудование на подстанции "Укрэнерго" в Запорожской области и газораспределительные сети в Харьковской области, но потребители не остались без электроэнергии и газоснабжения.
россияне повредили оборудование одной из подстанций Укрэнерго в Запорожской области и газораспределительные сети в Харьковской области. Об этом заявили в Министерстве энергетики Украины, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что враг продолжает терроризировать энергетическую инфраструктуру, в частности прифронтовых областей.
Зафиксирован дроновый удар по подстанции НЭК "Укрэнерго" в Запорожской области. Без пострадавших. Однако есть повреждения оборудования. Потребители не обесточивались
Кроме того, в Харьковской области в результате вражеских обстрелов повреждены газораспределительные сети, отключено от газоснабжения 617 потребителей.
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Генерация
Вчера из-за благоприятных погодных условий и соответственно активное производство электроэнергии солнечными станциями по команде диспетчера НЭК "Укрэнерго" применялось ограничение генерации ВИЭ с 9:36 до 16:33 общей величиной 1298 МВт
В ведомстве уверяют, что на текущие сутки дефицита электроэнергии также не предвидится. В резерве - 16 блоков и 3 корпуса ТЭС и ТЭЦ, которые будут привлечены в случае необходимости. Планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии.
Импорт/Экспорт
На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 850 МВт*ч, также предполагается экспорт в Польшу, Словакию, Румынию, Молдову и Венгрию - до 5100 МВт*ч.
Ситуация на ЗАЭС
Уровень воды в пруду-охладителе станции - 15, 54 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей ЗАЭС.
Линия 330 кВ, питавшая ЗАЭС, остается обесточенной.
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Напомним
За прошедшие сутки, 9 марта, российские войска атаковали беспилотниками две подстанции "Укрэнерго". В компании уверяют, что пострадавших нет, потребители не обесточивались.
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