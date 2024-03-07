Совет управляющих МАГАТЭ требует срочно вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины

Совет управляющих МАГАТЭ одобрил резолюцию, которая требует срочного возвращения Запорожской АЭС под контроль Украины.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, передает УНН.

Детали

Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, предусматривающую срочное возвращение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) под полный контроль Украины.

Большинство членов Совета поддержало разработанный Украиной проект резолюции по ядерной безопасности, защищенности и гарантий в Украине.

В тексте резолюции четко определено требование к рф о срочном выводе всего несанкционированного персонала, включая военный, с ЗАЭС. Также требуется немедленное возвращение станции под полный контроль компетентных органов Украины в соответствии с существующей лицензией, выданной Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины.

российская федерация открыто демонстрирует враждебность к Агентству и сознательно подрывает доверие к системе нераспространения. Поддерживая сегодня разработанную Украиной резолюцию, страны пошлют четкий сигнал России прекратить свою незаконную деятельность. Голос за эту резолюцию демонстрирует преданность МАГАТЭ и необходимость возвращения безопасности на крупнейшую атомную электростанцию Европы. Ведь будущее развитие атомной энергетики в мире может остановить даже любая незначительная авария на Запорожской АЭС - отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Глава Министерства энергетики Украины выразил благодарность генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси за усилия, которые прилагает Агентство для урегулирования ситуации вокруг оккупированной ЗАЭС.

В принятом документе также выражено серьезное беспокойство относительно нестабильного состояния ядерной безопасности и защищенности на станции. Особое внимание уделяется проблемам, таким как отсутствие квалифицированного персонала, пробелы в проведении работ и уязвимость систем водоснабжения и электроснабжения.

Напомним

Ранее Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси встречался с президентом рф путиным, чтобы обсудить ситуацию на оккупированной россией Запорожской атомной электростанции.

Галущенко обсудил с главой МАГАТЭ вопросы безопасности и контроля Запорожской АЭС