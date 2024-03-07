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Рада керуючих МАГАТЕ вимагає терміново повернути Запорізьку АЕС під контроль України

Київ • УНН

 • 27872 перегляди

Рада керуючих МАГАТЕ ухвалила резолюцію з вимогою терміново вивести весь несанкціонований персонал, включно з російськими військовими, із Запорізької атомної електростанції та негайно повернути її під повний контроль компетентних органів України відповідно до існуючої ліцензії.

Рада керуючих МАГАТЕ вимагає терміново повернути Запорізьку АЕС під контроль України

Рада керуючих МАГАТЕ схвалила резолюцію, яка вимагає термінового повернення Запорізької АЕС під контроль України.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає УНН.

Деталі

Рада керуючих МАГАТЕ прийняла резолюцію, що передбачає термінове повернення Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) під повний контроль України.

Більшість членів Ради підтримала розроблений Україною проєкт резолюції щодо ядерної безпеки, захищеності та гарантій в Україні.

У тексті резолюції чітко визначено вимогу до рф щодо термінового виведення всього несанкціонованого персоналу, включаючи військовий, із ЗАЕС. Також вимагається негайне повернення станції під повний контроль компетентних органів України відповідно до існуючої ліцензії, виданої Державною інспекцією ядерного регулювання України.

російська федерація відкрито демонструє ворожість до Агентства та свідомо підриває довіру до системи нерозповсюдження. Підтримуючи сьогодні розроблену Україною резолюцію, країни надішлють чіткий сигнал росії припинити свою незаконну діяльність. Голос за цю резолюцію демонструє відданість МАГАТЕ та необхідність повернення безпеки на найбільшу атомну електростанцію Європи. Адже майбутній розвиток атомної енергетики у світі може зупинити навіть будь-яка незначна аварія на Запорізькій АЕС

– зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Очільник Міністерства енергетики України висловив подяку генеральному директору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі за зусилля, які докладає Агентство для врегулювання ситуації довкола окупованої ЗАЕС.

В ухваленому документі також висловлено серйозне занепокоєння щодо нестабільного стану ядерної безпеки та захищеності на станції. Особлива увага приділяється проблемам, таким як відсутність кваліфікованого персоналу, прогалини у проведенні робіт та вразливість систем водопостачання та електропостачання.

Нагадаємо

Раніше Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі зустрічався з президентом рф путіним, щоб обговорити ситуацію на окупованій росією Запорізькій атомній електростанції.

Галущенко обговорив з головою МАГАТЕ питання безпеки та контролю Запорізької АЕС06.03.24, 05:10 • 39432 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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