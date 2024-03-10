Війська рф пошкодили підстанцію на Запоріжжі, але дефіциту електроенергії не передбачається - Міненерго
Київ • УНН
росіяни пошкодили обладнання на підстанції "Укренерго" в Запорізькій області та газорозподільні мережі в Харківській області, але споживачі не залишилися без електроенергії та газопостачання.
росіяни пошкодили обладнання однієї з підстанцій Укренерго у Запорізькій області та газорозподільні мережі на Харківщині. Про це заявили у Міністерстві енергетики України, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що ворог продовжує тероризувати енергетичну інфраструктуру, зокрема прифронтових областей.
Зафіксовано дроновий удар по підстанції НЕК "Укренерго" у Запорізькій області. Без постраждалих. Однак є пошкодження обладнання. Споживачі не знеструмлювалися
Окрім того, у Харківській області внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено газорозподільні мережі, відключено від газопостачання 617 споживачів.
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Генерація
Вчора через сприятливі погодні умови та відповідно активне виробництво електроенергії сонячними станціями за командою диспетчера НЕК "Укренерго" застосовувалося обмеження генерації ВДЕ з 9:36 до 16:33 загальною величиною 1298 МВт
У відомстві запевняють, що на поточну добу дефіциту електроенергії також не передбачається. У резерві – 16 блоків і 3 корпуси ТЕС та ТЕЦ, які будуть залучені у разі потреби. Планується комерційний імпорт та експорт електроенергії.
Імпорт/Експорт
На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 850 МВт*год, також передбачається експорт до Польщі, Словаччини, Румунії, Молдови та Угорщини – до 5100 МВт*год.
Ситуація на ЗАЕС
Рівень води у ставку-охолоджувачі станції - 15, 54 м. Цього достатньо для забезпечення потреб ЗАЕС.
Лінія 330 кВ, що живила ЗАЕС, залишається знеструмленою.
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Нагадаємо
Протягом минулої доби, 9 березня, російські війська атакували безпілотниками дві підстанції "Укренерго". У компанії запевняють, що постраждалих немає, споживачі не знеструмлювались.