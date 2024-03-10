Війська рф пошкодили підстанцію на Запоріжжі, але дефіциту електроенергії не передбачається - Міненерго

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 9464 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 70652 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 155137 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 152220 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 125837 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133979 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85773 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93395 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98997 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89775 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1.9м/с
59%
Популярнi новини

Спалах ящуру в Центральній Європі: країни закривають кордони для стримування вірусу

13 квітня, 13:46 • 10241 перегляди

Макрон засудив ракетні удари по Сумах: “тільки росія продовжує цю війну”

13 квітня, 13:53 • 6408 перегляди

В Ісландії скасовано сезон полювання на китів через економічну ситуацію

13 квітня, 14:18 • 5098 перегляди

Китай закликає США "повністю скасувати" взаємні мита

13 квітня, 14:53 • 4836 перегляди

Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах

13 квітня, 15:31 • 5392 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 152220 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 223838 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 373325 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 309437 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417509 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 2750 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14928 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31792 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28577 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 125837 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Війська рф пошкодили підстанцію на Запоріжжі, але дефіциту електроенергії не передбачається - Міненерго

Київ • УНН

 • 38701 перегляди

росіяни пошкодили обладнання на підстанції "Укренерго" в Запорізькій області та газорозподільні мережі в Харківській області, але споживачі не залишилися без електроенергії та газопостачання.

Війська рф пошкодили підстанцію на Запоріжжі, але дефіциту електроенергії не передбачається - Міненерго

росіяни пошкодили обладнання однієї з підстанцій Укренерго у Запорізькій області та газорозподільні мережі на Харківщині. Про це заявили у Міністерстві енергетики України, пише УНН.

Деталі 

Зазначається, що ворог продовжує тероризувати енергетичну інфраструктуру, зокрема прифронтових областей.

Зафіксовано дроновий удар по підстанції НЕК "Укренерго" у Запорізькій області. Без постраждалих. Однак є пошкодження обладнання. Споживачі не знеструмлювалися

- резюмували у Міненерго. 

Окрім того, у Харківській області внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено газорозподільні мережі, відключено від газопостачання 617 споживачів.

Міненерго: ТЕС і ТЕЦ накопичили більше вугілля, ніж планували, його достатньо для завершення опалювального сезону02.03.24, 12:44 • 35088 переглядiв

Генерація 

Вчора через сприятливі погодні умови та відповідно активне виробництво електроенергії сонячними станціями за командою диспетчера НЕК "Укренерго" застосовувалося обмеження генерації ВДЕ з 9:36 до 16:33 загальною величиною 1298 МВт

 - розповіли у Міністерстві енергетики. 

У відомстві запевняють, що на поточну добу дефіциту електроенергії також не передбачається. У резерві – 16 блоків і 3 корпуси ТЕС та ТЕЦ, які будуть залучені у разі потреби. Планується комерційний імпорт та експорт електроенергії.

Імпорт/Експорт 

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 850 МВт*год, також передбачається експорт до Польщі, Словаччини, Румунії, Молдови та Угорщини – до 5100 МВт*год.

Ситуація на ЗАЕС

Рівень води у ставку-охолоджувачі станції - 15, 54 м. Цього достатньо для забезпечення потреб ЗАЕС. 

Лінія 330 кВ, що живила ЗАЕС, залишається знеструмленою.  

Рада керуючих МАГАТЕ вимагає терміново повернути Запорізьку АЕС під контроль України07.03.24, 23:56 • 27872 перегляди

Нагадаємо

Протягом минулої доби, 9 березня, російські війська атакували безпілотниками дві підстанції "Укренерго". У компанії запевняють, що постраждалих немає, споживачі не знеструмлювались.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Війна
Міжнародне агентство з атомної енергії
Міністерство енергетики України
Укренерго
Запорізька атомна електростанція
Румунія
Словаччина
Угорщина
Молдова
Запоріжжя
Харків
Польща
Brent
$64.46
Bitcoin
$83,332.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,238.05
Ethereum
$1,585.18