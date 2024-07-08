Враг в течение дня обстреливал Никопольщину артиллерией и дронами-камикадзе. В результате ударов пострадал 65-летний мужчина. Также в районе повреждены дома, частное предприятие, линия электропередач. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Не прекращался сегодня и террор Никопольщины - артиллерией и дронами-камикадзе. Громко было в райцентре, Покровской и Мировской громадах. Пострадал 65-летний мужчина. Он будет лечиться амбулаторно. Повреждены 5 частных домов и многоэтажка. Изуродовано частное предприятие. Зацепило линию электропередач. Загорелись здание, которое не эксплуатируется, и сухая трава. Пожар потушили - сообщил Лысак.

Он добавил, что в Днепре, по уточненной информации, из-за утренней атаки, в частности, повреждены также с десяток многоэтажек, 2 общежития, колледж, магазин, авто.

Также в Кривом Роге побиты полтора десятка авто и медучреждение.

Напомним

Ранее Лысак сообщал, что в результате вражеского удара в Кривом Роге - 47 пострадавших, из них 9 в тяжелом состоянии, в Днепре - 12 пострадавших, из них 5 госпитализированы, 1 - в тяжелом состоянии.