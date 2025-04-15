Враг атакует: в некоторых областях страны зафиксировано движение БпЛА
Киев • УНН
Воздушные Силы ВСУ сообщают о вражеской активности в Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях.
В некоторых областях страны зафиксирована вражеская активность. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
В частности, на севере Запорожской области было обнаружено несколько беспилотников, двигавшихся в направлении северо-запада. Такая же ситуация наблюдалась и в центре Днепропетровской области, где дроны двигаются в том же направлении.
Угроза также зафиксирована на юго-западном направлении Харьковщины, где враг пытается осуществить атаку с помощью "Шахедов", направлявшихся в юго-западном курсе. Кроме того, дроны были замечены над востоком Полтавской области с движением на юго-запад.
Силы ПВО продолжают работать, чтобы предотвратить попадание вражеских дронов.
Напомним
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