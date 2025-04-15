Враг атакует: в некоторых областях страны зафиксировано движение БпЛА

В некоторых областях страны зафиксирована вражеская активность. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

В частности, на севере Запорожской области было обнаружено несколько беспилотников, двигавшихся в направлении северо-запада. Такая же ситуация наблюдалась и в центре Днепропетровской области, где дроны двигаются в том же направлении.

Угроза также зафиксирована на юго-западном направлении Харьковщины, где враг пытается осуществить атаку с помощью "Шахедов", направлявшихся в юго-западном курсе. Кроме того, дроны были замечены над востоком Полтавской области с движением на юго-запад.

Силы ПВО продолжают работать, чтобы предотвратить попадание вражеских дронов.

Напомним

В Средиземном море находятся три российских судна, которые несут на борту крылатые ракеты "Калибр", способные осуществить залп до 26 ракет.

В Средиземном море агрессор держит три корабля с 26 ракетами "Калибр"