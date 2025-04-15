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Враг атакует: в некоторых областях страны зафиксировано движение БпЛА

Киев • УНН

 • 6420 просмотра

Воздушные Силы ВСУ сообщают о вражеской активности в Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях.

Враг атакует: в некоторых областях страны зафиксировано движение БпЛА

В некоторых областях страны зафиксирована вражеская активность. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

В частности, на севере Запорожской области было обнаружено несколько беспилотников, двигавшихся в направлении северо-запада. Такая же ситуация наблюдалась и в центре Днепропетровской области, где дроны двигаются в том же направлении.

Угроза также зафиксирована на юго-западном направлении Харьковщины, где враг пытается осуществить атаку с помощью "Шахедов", направлявшихся в юго-западном курсе. Кроме того, дроны были замечены над востоком Полтавской области с движением на юго-запад.

Силы ПВО продолжают работать, чтобы предотвратить попадание вражеских дронов.

Напомним

В Средиземном море находятся три российских судна, которые несут на борту крылатые ракеты "Калибр", способные осуществить залп до 26 ракет. 

В Средиземном море агрессор держит три корабля с 26 ракетами "Калибр"15.04.25, 06:34 • 4244 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
Калибр (семейство ракет)
Харьковская область
Полтавская область
Днепропетровская область
Запорожская область
Вооруженные силы Украины
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