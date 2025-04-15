Ворог атакує: у деяких областях країни зафіксовано рух БпЛА

У деяких областях країни зафіксовано ворожу активність. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Зокрема, на півночі Запорізької області було виявлено кілька безпілотників, що рухались у напрямку північного заходу. Така ж ситуація спостерігалась і в центрі Дніпропетровської області, де дрони рухаються у тому ж напрямку.

Загроза також зафіксована на південно-західному напрямку Харківщини, де ворог намагаєся здійснити атаку за допомогою "Шахедів", що прямували у південно-західному курсі. Крім того, дрони були помічені над сходом Полтавської області з рухом на південний захід.

Сили ППО продовжують працювати, аби запобігти влучанням ворожих дронів.

Нагадаємо

У Середземному морі знаходяться три російські судна, які несуть на борту крилаті ракети "Калібр", здатні здійснити залп до 26 ракет.

У Середземному морі агресор тримає три кораблі з 26 ракетами "Калібр"