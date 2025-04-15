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По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
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Financial Times

Шахед-136

The Guardian

ChatGPT

Ворог атакує: у деяких областях країни зафіксовано рух БпЛА

Київ • УНН

 • 6242 перегляди

Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про ворожу активність в Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській та Полтавській областях.

Ворог атакує: у деяких областях країни зафіксовано рух БпЛА

У деяких областях країни зафіксовано ворожу активність. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Зокрема, на півночі Запорізької області було виявлено кілька безпілотників, що рухались у напрямку північного заходу. Така ж ситуація спостерігалась і в центрі Дніпропетровської області, де дрони рухаються у тому ж напрямку.

Загроза також зафіксована на південно-західному напрямку Харківщини, де ворог намагаєся здійснити атаку за допомогою "Шахедів", що прямували у південно-західному курсі. Крім того, дрони були помічені над сходом Полтавської області з рухом на південний захід.

Сили ППО продовжують працювати, аби запобігти влучанням ворожих дронів.

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У Середземному морі агресор тримає три кораблі з 26 ракетами "Калібр"15.04.25, 06:34 • 4120 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
«Калібр» (сімейство ракет)
Харківська область
Полтавська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Збройні сили України
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