У Середземному морі агресор тримає три кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі знаходяться три російські судна, які несуть на борту крилаті ракети "Калібр", здатні здійснити залп до 26 ракет. Про це повідомляє Військово-Морські Сили ЗС України, передає УНН.

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Однак у Чорному та Азовському морях на сьогоднішній день ворожих кораблів не зафіксовано.

Також впродовж останньої доби через Керченську протоку в бік Чорного моря пройшло два судна, з яких одне продовжило свій курс у напрямку Босфору. В Азовське море пройшло дев'ять суден, чотири з яких направились з Босфору.

Варто зазначити, що країна-агресор продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі (SOLAS) 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на своїх суднах.

В Чорному та Азовському морях кораблі ворога відсутні - ВМС ЗСУ