У Середземному морі агресор тримає три кораблі з 26 ракетами "Калібр"
Київ • УНН
В акваторії Середземного моря знаходяться три російські судна з крилатими ракетами "Калібр" на борту. Вони здатні здійснити залп до 26 ракет.
У Середземному морі знаходяться три російські судна, які несуть на борту крилаті ракети "Калібр", здатні здійснити залп до 26 ракет. Про це повідомляє Військово-Морські Сили ЗС України, передає УНН.
Деталі
Однак у Чорному та Азовському морях на сьогоднішній день ворожих кораблів не зафіксовано.
Також впродовж останньої доби через Керченську протоку в бік Чорного моря пройшло два судна, з яких одне продовжило свій курс у напрямку Босфору. В Азовське море пройшло дев'ять суден, чотири з яких направились з Босфору.
Варто зазначити, що країна-агресор продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі (SOLAS) 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на своїх суднах.
В Чорному та Азовському морях кораблі ворога відсутні - ВМС ЗСУ14.04.25, 07:06 • 4107 переглядiв