В Средиземном море агрессор держит три корабля с 26 ракетами "Калибр"
Киев • УНН
В акватории Средиземного моря находятся три российских судна с крылатыми ракетами "Калибр" на борту. Они способны осуществить залп до 26 ракет.
В Средиземном море находятся три российских судна, несущие на борту крылатые ракеты "Калибр", способные осуществить залп до 26 ракет. Об этом сообщает Военно-Морские Силы ВС Украины, передает УНН.
Детали
Однако в Черном и Азовском морях на сегодняшний день вражеские корабли не зафиксированы.
Также в течение последних суток через Керченский пролив в сторону Черного моря прошло два судна, из которых одно продолжило свой курс в направлении Босфора. В Азовское море прошло девять судов, четыре из которых направились из Босфора.
Стоит отметить, что страна-агрессор продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море (SOLAS) 1974 года, выключая системы автоматической идентификации на своих судах.
В Черном и Азовском морях корабли врага отсутствуют - ВМС ВСУ14.04.25, 07:06 • 4200 просмотров