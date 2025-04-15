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В Средиземном море агрессор держит три корабля с 26 ракетами "Калибр"

Киев • УНН

 • 4244 просмотра

В акватории Средиземного моря находятся три российских судна с крылатыми ракетами "Калибр" на борту. Они способны осуществить залп до 26 ракет.

В Средиземном море агрессор держит три корабля с 26 ракетами "Калибр"

В Средиземном море находятся три российских судна, несущие на борту крылатые ракеты "Калибр", способные осуществить залп до 26 ракет. Об этом сообщает Военно-Морские Силы ВС Украины, передает УНН.

Детали

Однако в Черном и Азовском морях на сегодняшний день вражеские корабли не зафиксированы.

Также в течение последних суток через Керченский пролив в сторону Черного моря прошло два судна, из которых одно продолжило свой курс в направлении Босфора. В Азовское море прошло девять судов, четыре из которых направились из Босфора.

Стоит отметить, что страна-агрессор продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море (SOLAS) 1974 года, выключая системы автоматической идентификации на своих судах.

В Черном и Азовском морях корабли врага отсутствуют - ВМС ВСУ14.04.25, 07:06 • 4200 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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