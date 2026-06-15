Враг атаковал зоопарк в Харькове беспилотником "Герань" - погибло 10 кроликов, у слона острый стресс
Киев • УНН
Удар БпЛА по зоопарку Харькова убил 10 кроликов и повредил вольеры. Слон получил стресс, прокуратура начала расследование факта военного преступления.
Армия рф атаковала зоопарк в Харькове, предварительно, беспилотником "Герань", погибло 10 кроликов. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре и добавили - по факту совершения военного преступления открыто производство, передает УНН.
Детали
По данным следствия, 15 июня около 18:05 БпЛА (предварительно типа "Герань-2") попал по территории зоопарка в Харькове.
В результате вражеской атаки повреждено остекление окон и фасад вольера "Виварий", в котором на момент удара находились 150 кроликов, 250 морских свинок, 700 крыс и 250 мышей. Предварительно установлено, что погибли 10 кроликов, еще 15 — получили ранения.
рф атаковала зоопарк в Харькове: повреждены вольеры и ранены животные15.06.26, 18:49 • 2836 просмотров
Также повреждено остекление и фасад вольера для содержания слона, расположенного рядом с местом удара. Животное перенесло острую стрессовую реакцию.
Информация о пострадавших среди населения не поступала.
При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное исследование по факту совершения военного преступления (ст. 438 УК Украины).
рф атаковала зоопарк в Харькове: повреждены вольеры и ранены животные15.06.26, 18:49 • 2836 просмотров