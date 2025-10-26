Враг атаковал Запорожский район: повреждены дома и спортивное учреждение, 1700 абонентов без света
Киев • УНН
Запорожский район подвергся по меньшей мере 5 ударам беспилотниками, более 1700 абонентов остались без электроснабжения. Повреждены частные дома, спортивное учреждение и хозяйственные постройки, пострадавших нет.
Враг нанес не менее 5 ударов беспилотниками по Запорожскому району. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате обстрела без электроснабжения остались более 1700 абонентов.
Энергетики начнут восстановление, как только позволит ситуация с безопасностью
Он уточнил, что в результате атаки повреждены частные дома, спортивное заведение и хозяйственные постройки. Предварительно, обошлось без пострадавших.
Напомним
В результате вражеской атаки управляемыми авиабомбами по Ровнополью Гуляйпольской общины Запорожской области погиб 63-летний мужчина, еще один человек получил контузию.
