Ворог атакував Запорізький район: пошкоджено будинки та спортивний заклад, 1700 абонентів без світла
Київ • УНН
Запорізький район зазнав щонайменше 5 ударів безпілотниками, понад 1700 абонентів залишилися без електропостачання. Пошкоджено приватні будинки, спортивний заклад та господарські споруди, постраждалих немає.
Ворог завдав щонайменше 5 ударів безпілотниками по Запорізькому району. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує УНН.
Деталі
За його словами, внаслідок обстрілу без електропостачання залишилися понад 1700 абонентів.
Енергетики розпочнуть відновлення, як тільки дозволить безпекова ситуація
Він уточнив, що внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки, спортивний заклад та господарські споруди. Попередньо, минулося без постраждалих.
Нагадаємо
Внаслідок ворожої атаки керованими авіабомбами по Рівнопіллю Гуляйпільської громади Запорізької області загинув 63-річний чоловік, ще одна людина отримала контузію.
