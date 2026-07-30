Враг атаковал Павлоград: один человек погиб, пятеро ранены
Киев • УНН
Российские войска нанесли удар по Павлограду в Днепропетровской области. Погиб один человек, ранены пятеро, среди них двое детей 11 и 14 лет.
Армия рф атаковала Павлоград, что в Днепропетровской области. Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, в результате атаки один человек погиб и еще пятеро получили ранения, передает УНН.
Враг нанес удар по Павлограду. Загорелись квартиры в многоэтажном доме. Погиб один человек
Позже глава Днепропетровской ОВА добавил, что 5 человек получили ранения в результате атаки россиян на Павлоград.
Среди раненых двое детей - мальчики 11 и 14 лет. Они и еще одна женщина госпитализированы в состоянии средней тяжести
В Днепропетровской области, где погибла целая семья после атаки РФ, спасены двое детей из-под завалов30.07.26, 07:34 • 5153 просмотра