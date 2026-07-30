Враг атаковал Павлоград: один человек погиб, пятеро ранены

Армия рф атаковала Павлоград, что в Днепропетровской области. Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, в результате атаки один человек погиб и еще пятеро получили ранения, передает УНН.

Враг нанес удар по Павлограду. Загорелись квартиры в многоэтажном доме. Погиб один человек - сообщил Ганжа.

Позже глава Днепропетровской ОВА добавил, что 5 человек получили ранения в результате атаки россиян на Павлоград.

Среди раненых двое детей - мальчики 11 и 14 лет. Они и еще одна женщина госпитализированы в состоянии средней тяжести - резюмировал Ганжа.

В Днепропетровской области, где погибла целая семья после атаки РФ, спасены двое детей из-под завалов