Враг атаковал пассажирский поезд в Днепропетровской области - БПЛА попал в локомотив

В Днепропетровской области враг нанес удар по пассажирскому поезду - БПЛА попал в локомотив, передает УНН со ссылкой на Укрзализныцю.

Детали

Как сообщили в УЗ, мониторинговая группа вовремя предупредила поездную бригаду о потенциальной угрозе, поэтому железнодорожники и пассажиры успели эвакуироваться из вагонов.

БПЛА попал в локомотив. Сейчас наши коллеги работают над тем, чтобы пассажиры продолжили свое путешествие максимально безопасным маршрутом и добрались до своих станций с минимальной задержкой - резюмировали в компании.

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