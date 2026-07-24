Враг атаковал пассажирский поезд в Днепропетровской области - БПЛА попал в локомотив
Киев • УНН
Мониторинговая группа предупредила об угрозе, поэтому пассажиры успели эвакуироваться. БПЛА попал в локомотив, пострадавших нет.
В Днепропетровской области враг нанес удар по пассажирскому поезду - БПЛА попал в локомотив, передает УНН со ссылкой на Укрзализныцю.
Детали
Как сообщили в УЗ, мониторинговая группа вовремя предупредила поездную бригаду о потенциальной угрозе, поэтому железнодорожники и пассажиры успели эвакуироваться из вагонов.
БПЛА попал в локомотив. Сейчас наши коллеги работают над тем, чтобы пассажиры продолжили свое путешествие максимально безопасным маршрутом и добрались до своих станций с минимальной задержкой
Укрзализныця: из-за удара рф по Днепропетровской области поврежден поезд Одесса-Запорожье24.06.25, 11:58 • 24474 просмотра