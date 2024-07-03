Враг атаковал Никополь беспилотником и артиллерией, нанеся разрушения и ранения
Киев • УНН
Прошлой ночью враг атаковал Никополь с помощью беспилотника-камикадзе и артиллерии, повредив здания, вызвав пожары и ранив 75-летнюю женщину.
Вчера вечером враг еще раз ударил по Никополю дроном-камикадзе. По Червоногригорьевской громаде - артиллерией. Повреждено здание, которое не эксплуатировалось. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
В Марганецкой громаде, по уточненной информации, в результате обстрела загорелись летняя кухня и сухая трава. Пожар спасатели потушили.
Дополнение
Продолжается террор района уже с самого утра. Громко из-за попадания артснарядов и БпЛА. Под ударом райцентр и Марганецкая громада. Возник пожар в частном доме. Повреждены 6 домов, гараж, линия электропередачи.
Из-за атаки есть и повреждения жилых домов. В одном из районов области побиты окна, двери и крыши 7 частных домов.
Пострадала 75-летняя женщина, которую госпитализировали в состоянии средней тяжести. Плохо из-за сильного стресса стало и 77-летнему мужчине. Ему оказали необходимую медпомощь.
Вражеская ракета уничтожена над Днепропетровской областью - ОВА2 июля 2024, 18:10 • 18023 просмотра