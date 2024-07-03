Враг атаковал Никополь беспилотником и артиллерией, нанеся разрушения и ранения

Вчера вечером враг еще раз ударил по Никополю дроном-камикадзе. По Червоногригорьевской громаде - артиллерией. Повреждено здание, которое не эксплуатировалось. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

В Марганецкой громаде, по уточненной информации, в результате обстрела загорелись летняя кухня и сухая трава. Пожар спасатели потушили.

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Продолжается террор района уже с самого утра. Громко из-за попадания артснарядов и БпЛА. Под ударом райцентр и Марганецкая громада. Возник пожар в частном доме. Повреждены 6 домов, гараж, линия электропередачи.

Из-за атаки есть и повреждения жилых домов. В одном из районов области побиты окна, двери и крыши 7 частных домов.

Пострадала 75-летняя женщина, которую госпитализировали в состоянии средней тяжести. Плохо из-за сильного стресса стало и 77-летнему мужчине. Ему оказали необходимую медпомощь.

Вражеская ракета уничтожена над Днепропетровской областью - ОВА