Ворог атакував Нікополь безпілотником та артилерією, завдавши руйнувань та поранень
Київ • УНН
Минулої ночі ворог атакував Нікополь за допомогою безпілотника-камікадзе та артилерії, пошкодивши будівлі, спричинивши пожежі та поранивши 75-річну жінку.
Вчора ввечері ворог ще раз вдарив по Нікополю дроном-камікадзе. По Червоногригорівській громаді – артилерією. Пошкоджена будівля, що не експлуатувалася. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Деталі
У Марганецькій громаді, за уточненою інформацією, внаслідок обстрілу зайнялися літня кухня і суха трава. Пожежу рятувальники приборкали.
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Продовжується терор району вже із самого ранку. Гучно через влучання артснарядів та БпЛА. Під ударом райцентр і Марганецька громада. Виникла пожежа в приватному помешканні. Пошкоджені 6 будинків, гараж, лінія електропередачі.
Через атаку є й пошкодження житлових будинків. В одному з райнів області побиті вікна, двері і дахи 7 приватних осель.
Постраждала 75-річна жінка, яку госпіталізували в стані середньої тяжкості. Зле через сильний стрес стало і 77-річному чоловіку. Йому надали необхідну меддопомогу.
Ворожу ракету знищено над Дніпропетровщиною - ОВА02.07.24, 21:10 • 20621 перегляд