Ворожу ракету знищено над Дніпропетровщиною - ОВА
Київ • УНН
Українські військові успішно знищили ворожу ракету в Дніпропетровській області, про що повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації.
Українські військові знищили на Дніпропетровщині ворожу ракету. Про це повдіомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
"На Дніпропетровщині знищили ворожу ракету. Дякую, ПвК "Схід"!" - повідомив Лисак.
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У Повітряних силах о 20:16 повідомили, що у напрямку Дніпра рухається ракета. Згодом Telegarm-канали писали, що на Дніпропетровщині чули вибухи.