Враг 18 раз обстреляли Сумскую область, в результате чего произошло 65 взрывов

Оккупанты за день 18 раз обстреляли Сумщину, поэтому было зафиксировано 65 взрывов в области. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

В течение дня россияне совершили 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 65 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Николаевская, Хотиньская, Краснопольская, середина-Будская, Великописаревская общины - Сумская областная военная администрация.

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Юнаковская: россияне совершили артиллерийские обстрелы (9 взрывов).

Николаевская: оккупанты нанесли атаку FPV дроном (1 взрыв) и нанесли артиллерийские обстрелы (7 взрывов).

Хотиньская: враг бил из минометов (17 взрывов), артиллерии (6 взрывов) и сбросил ВОГ с БпЛА (1 взрыв).

Краснопольская: противник нанес артиллерийские (4 взрыва) минометные (4 взрыва) обстрелы и атака FPV дронами (2 взрыва).

середина Будска: 2 мины сбросили вражеские силы на территорию общины.

Великописаревская: армия террористов сбросили ВОГ с БпЛА (1 взрыв), нанесли минометные обстрелы (8 взрывов) и атаковали FPV дронами (3 взрыва).

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