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Ворог 18 разів обстріляли Сумську область, внаслідок чого сталося 65 вибухів

Ворог 18 разів обстріляли Сумську область, внаслідок чого сталося 65 вибухів

Київ • УНН

 • 51247 перегляди

Протягом дня окупанти 18 разів обстрілювали Сумську область, у результаті чого в різних населених пунктах прогриміло 65 вибухів.

Окупанти за день 18 разів обстріляли Сумщину, відтак було зафіксовано 65 вибухів у області. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

Протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 65 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Миколаївська, Хотіньська, Краснопільська, Середино-Будська, Великописарівська громади

- Сумська обласна військова адміністрація.

Ситуація в громадах

Юнаківська: росіяни здійснили артилерійські обстріли (9 вибухів).

Миколаївська: окупанти завдали атаку FPV дроном (1 вибух) та завдали артилерійські обстріли (7 вибухів).

Хотіньська: ворог бив з мінометів (17 вибухів), артилерії (6 вибухів) та скинув ВОГ з БпЛА (1 вибух).

Краснопільська: противник наніс артилерійські (4 вибухи) мінометні (4 вибухи) обстріли та атака FPV дронами (2 вибухи).

Середино-Будська: 2 міни скинули ворожі сили на територію громади. 

Великописарівська: армія терористів скинули ВОГ з БпЛА (1 вибух), завдали мінометні обстріли (8 вибухів) та атакували FPV дронами (3 вибухи).

Війська рф обстріляли чотири громади на Сумщині: зафіксовано 27 вибухів07.06.24, 09:42 • 22511 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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