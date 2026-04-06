Врачи допускают возможность подключения Луческу к системе ЭКМО

Бухарестская университетская больница скорой помощи допускает установку системы механической поддержки кровообращения (ЭКМО) экс-главному тренеру донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" Мирче Луческу после госпитализации. Об этом пишет Agerpres со ссылкой на представителей Бухарестской университетской больницы скорой помощи, передает УНН.

Сегодня состоялось совещание медицинских бригад, которые ухаживают за Мирчей Луческу (кардиология, интенсивная терапия, кардиохирургия, гематология), вместе с румынским кардиологом, работающим во Франции, по просьбе семьи. В этой встрече приняла участие и семья пациента - заявили представители больницы.

Отмечается, что на данный момент принято решение продолжать начатое лечение, которое признано правильным.

Завтра состояние пациента будет переоценено, и будет рассмотрена возможность хирургического вмешательства с целью установки системы механической поддержки сердца - добавили представители больницы.

Система ЭКМО - это метод искусственной поддержки сердца и легких, который применяется в случаях крайне тяжелой сердечной или дыхательной недостаточности, когда стандартная терапия перестает давать результат. Фактически, это "механическое сердце", обеспечивающее кровообращение в обход пораженного органа.

29 марта Мирча Луческу был срочно госпитализирован в Университетскую больницу после того, как ему стало плохо во время технического совещания накануне тренировки национальной сборной.

2 апреля специалист покинул пост главного тренера сборной Румынии. 3 апреля Луческу пережил острый инфаркт миокарда прямо в больнице. Врачам пришлось трижды проводить реанимационные процедуры, тренеру установили уже пятый по счету стент. Позже Луческу ввели в медикаментозную кому после тяжелых сердечных аритмий, которые перестали поддаваться лечению.

Министр здравоохранения Румынии Александру Рогобете в воскресенье, 5 апреля, сообщал, что состояние Луческу критическое.

"К сожалению, он в критическом состоянии. Информация, которую я имею и которую я точно могу заявить публично, такова. Он находится в отделении интенсивной терапии, он в критическом состоянии, его медицинское состояние ухудшилось за последние 24-48 часов", - говорил министр.

В понедельник, 6 апреля, турецкие СМИ сообщали, что Мирча Луческу умер, однако врачи Бухарестской университетской больницы скорой помощи опровергли заявления СМИ, отметив, что состояние 80-летнего специалиста за ночь не изменилось, и тренер до сих пор находится в реанимации.

Сын Луческу, Рэзван, призвал с уважением отнестись к этой ситуации и ждать только официальных заявлений от врачей о его состоянии.

"Это сложная ситуация, и я прошу отнестись к этому с уважением. Персонал больницы лучше знает, как это объяснить. Они сделают объявление, когда нужно и когда посчитают, что это подходящее время. Поймите это. Это совсем нелегко", - сказал Рэзван Луческу.

Мирча Луческу покинул пост главного тренера сборной Румынии