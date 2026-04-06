Лікарі допускають можливість підключення Луческу до системи ЕСМО

Бухарестська університетська лікарня швидкої допомоги допускає встановлення системи механічної підтримки кровообігу (ЕСМО) екс-головному тренеру донецького "Шахтаря" та київського "Динамо" Мірчі Луческу після госпіталізації. Про це пише Agerpres з посиланням на представників Бухарестської університетської лікарні швидкої допомоги, передає УНН.

Сьогодні відбулася нарада медичних бригад, які доглядають за Мірчею Луческу (кардіологія, інтенсивна терапія, кардіохірургія, гематологія), разом із румунським кардіологом, який працює у Франції, на прохання родини. У цій зустрічі взяла участь і родина пацієнта - заявили представники лікарні.

Зазначається, що наразі прийнято рішення продовжувати розпочате лікування, яке визнано правильним.

Завтра стан пацієнта буде переоцінено, і буде розглянуто можливість хірургічного втручання з метою встановлення системи механічної підтримки серця - додали представники лікарні.

Система ECMO - це метод штучної підтримки серця та легень, який застосовується у випадках вкрай важкої серцевої або дихальної недостатності, коли стандартна терапія перестає давати результат. Фактично, це "механічне серце", що забезпечує кровообіг в обхід ураженого органу.

Доповнення

29 березня Мірча Луческу був терміново госпіталізований до Університетської лікарні після того, як йому стало зле під час технічної наради напередодні тренування національної збірної.

2 квітня фахівець залишив посаду головного тренера збірної Румунії. 3 квітня Луческу пережив гострий інфаркт міокарда прямо в лікарні. Лікарям довелося тричі проводити реанімаційні процедури, тренеру встановили вже п’ятий за рахунком стент. Пізніше Луческу ввели у медикаментозну кому після важких серцевих аритмій, які перестали піддаватися лікуванню.

Міністр охорони здоров’я Румунії Александру Рогобете у неділю, 5 квітня, повідомляв, що стан Луческу критичний.

"На жаль, він у критичному стані. Інформація, яку я маю і яку я точно можу заявити публічно, така. Він перебуває у відділенні інтенсивної терапії, він у критичному стані, його медичний стан погіршився за останні 24-48 годин", - казав міністр.

У понеділок, 6 квітня, турецькі ЗМІ повідомляли, що Мірча Луческу помер, однак лікарі Бухарестської університетської лікарні швидкої допомоги спростували заяви ЗМІ, зазначивши, що стан 80-річного фахівця за ніч не змінився, і тренер досі перебуває у реанімації.

Син Луческу, Резван, закликав з повагою поставитися до цієї ситуації та чекати лише офіційних заяв від лікарів про його стан.

"Це складна ситуація, і я прошу поставитися до цього з повагою. Персонал лікарні краще знає, як це пояснити. Вони зроблять оголошення, коли потрібно і коли вважатимуть, що це відповідний час. Зрозумійте це. Це зовсім нелегко", - сказав Резван Луческу.

