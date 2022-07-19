ВР запретила без решения суда принудительно кормить заключенных

Цитата

"Законом №4323 определили виды и основания для принудительного кормления осужденных и лиц, взятых под стражу, которые отказываются от принятия пищи (объявляют голодовку) – исключительно на основании определения суда, принятого по заключению врача о том, что такому лицу грозит значительное ухудшение состояния здоровья и существует очевидная угроза жизни, подтверждаемая соответствующими медицинскими документами, с обязательным гуманным отношением к лицу осужденного, его правам, чести и достоинству, не допущением унижения или пыток, а также с выяснением начальником учреждения причин такого поступка и информированием в течение суток прокурора, уполномоченного по правам человека, членов семьи, и принятия немедленных мер по удовлетворению законных требований такого лица", – сообщил Фролов.

Дополнение

ВР создала комиссию для контроля за использованием оружия от партнеров.