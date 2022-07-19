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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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ВР заборонила без рішення суду примусово годувати ув'язнених

ВР заборонила без рішення суду примусово годувати ув'язнених

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Верховна Рада затвердила підстави для примусового годування засуджених та взятих під варту осіб, які оголосили голодування. Про це повідомив голова підкомітету з питань регламенту ВР, нардеп від “Слуги народу” Павло Фролов, передає УНН.

Цитата

"Законом №4323 визначили види та підстави для примусового годування засуджених та осіб, узятих під варту, які відмовляються від прийняття їжі (оголошують голодування) – виключно на підставі ухвали суду, прийнятої за висновком лікаря про те, що такій особі загрожує значне погіршення стану здоров’я та існує очевидна загроза життю, що підтверджується відповідними медичними документами, із обов’язковим гуманним ставленням до особи засудженого, його прав, честі і гідності, не допущенням приниження чи тортур, а також з’ясуванням начальником установи причин такого вчинку та інформуванням упродовж доби прокурора, уповноваженого з прав людини, членів сім’ї, та вжиття негайних заходів щодо задоволення законних вимог такої особи", - повідомив Фролов.

Доповнення

ВР створила комісію для контролю за використанням зброї від партнерів.

Українські Національні Новини

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