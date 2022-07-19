ВР заборонила без рішення суду примусово годувати ув'язнених

Цитата

"Законом №4323 визначили види та підстави для примусового годування засуджених та осіб, узятих під варту, які відмовляються від прийняття їжі (оголошують голодування) – виключно на підставі ухвали суду, прийнятої за висновком лікаря про те, що такій особі загрожує значне погіршення стану здоров’я та існує очевидна загроза життю, що підтверджується відповідними медичними документами, із обов’язковим гуманним ставленням до особи засудженого, його прав, честі і гідності, не допущенням приниження чи тортур, а також з’ясуванням начальником установи причин такого вчинку та інформуванням упродовж доби прокурора, уповноваженого з прав людини, членів сім’ї, та вжиття негайних заходів щодо задоволення законних вимог такої особи", - повідомив Фролов.

Доповнення

ВР створила комісію для контролю за використанням зброї від партнерів.