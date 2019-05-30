ВР отложила обсуждение законопроекта о сельскохозяйственных кооперативах

КИЕВ. 30 мая. УНН. Народные депутаты продолжат обсуждение проекта закона о сельскохозяйственной кооперации и двух альтернативных к нему и проведут голосование по этим актах на следующем заседании, во вторник, 4 июня. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий, закрывая вечернее заседание парламента, передает корреспондент УНН.