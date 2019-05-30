Рада відхилила закон щодо введення до Конституції поняття "фермерське господарство"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Верховна Рада України не змогла ухвалити проект постанови про подальшу роботу над законом про внесення змін до Конституції щодо введення до основного закону норми, за якою "Основою аграрного устрою України є фермерське господарство", передає кореспондент УНН.
Метою Проекту Постанови про подальшу роботу над законопроектом про внесення змін до статті 41 Конституції України щодо реалізації прав українських громадян на землю, збереження власності на сільськогосподарські землі в руках громадян України та сталого розвитку села на основі фермерських господарств є створення належних соціально-економічних та суспільно-політичних умов для майбутнього запровадження ефективного та справедливого ринку сільськогосподарської землі.
Також, на думку авторів законопроекту, документ збереже власність на землю в руках широких кіл громадян України, передусім тих, які проживають в сільській місцевості, для забезпечення добробуту сільського населення, сталого розвитку сільських територій, розбудови ефективного агропромислового комплексу, громадянського миру та соціальної злагоди, а також захисту національних інтересів та безпеки держави.
Для досягнення поставленої мети законопроектом пропонується доповнити статтю 41 Конституції України новою частиною наступного змісту: "Основою аграрного устрою України є фермерське господарство".
Нагадаємо, поки в Україні діє мораторій на продаж земель, вкрасти їх неможливо. Утім, це не виключає існування різноформатних схем використання держземель, якими, зокрема, користуються і великі агрокомпанії.